Thủ tướng Nhật Bản bị thương khi tham gia vận động tranh cử

Trong một thông báo được đăng tải trên trang mạng xã hội Twitter cũ, nữ Thủ tướng Nhật Bản Takaichi cho biết, bà đã bị thương ở cánh tay trong quá trình tham gia chiến dịch vận động tranh cử của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền vào cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 51 sắp tới.

Trong thông báo trên, bà Takaichi giải thích: Bà đang bị viêm khớp dạng thấp, nhưng trong vài ngày qua, khi bắt tay với những người ủng hộ nhiệt tình trong quá trình tham gia vận động tranh cử, tay bà đã bị kéo mạnh và bị đau, dẫn đến bị sưng tay. Bác sĩ riêng của bà sau đó đã nhanh chóng bôi thuốc và băng cố định.

Thông báo về việc Thủ tướng Nhật Bản Takaichi bị thương trong quá trình tham gia chiến dịch vận động tranh cử của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền vào cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 51. (Ảnh: NHK)

Mặc dù vậy, trong chương trình tranh luận Chủ Nhật của đài NHK dự kiến bà Takaichi sẽ xuất hiện vào sáng 1/2, nhưng đảng Dân chủ Tự do cho biết bà đã phải đột ngột hủy bỏ sự xuất hiện này để điều trị vết thương ở cánh tay mà bà gặp phải.

Sau khi được điều trị, bà Takaichi đã rời Phủ Thủ tướng để tiếp tục tham gia diễn thuyết trên đường phố nhằm vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Hạ viện.

Hiện nay, đảng Dân chủ Tự do của bà Takaichi đang nắm nhiều lợi thế trong cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra. Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận gần nhất, đảng Dân chủ Tự do đang dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ của cử tri với 35,9%, đứng thứ hai là Liên minh Cải cách Trung dung với chỉ 7,9%.

Các đảng phái còn lại đều có tỷ lệ ủng hộ rất thấp, dao động từ 0,8 - 4,4%. Cùng với việc đảng liên minh Duy Tân giành được 3,3% ủng hộ, liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Tự do và Duy Tân đang tạm dẫn đầu với 39,2% cử tri ủng hộ và bỏ xa các đảng còn lại.