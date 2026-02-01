18 người thiệt mạng, 249 người bị thương do tuyết rơi dày kỷ lục tại Nhật Bản

Theo số liệu tóm tắt của Cơ quan Phòng cháy và Quản lý thiên tai thuộc Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, tính từ 20/1 đến 8h30 sáng 1/2 (theo giờ địa phương), tình trạng thời tiết mùa Đông khắc nghiệt ở các địa phương của nước này đã khiến 18 người thiệt mạng, 249 người khác bị thương, trong đó có nhiều trường hợp được xác nhận là nghiêm trọng, do tuyết rơi dày đặc và các sự cố liên quan đến tuyết, như ngã, tai nạn khi dọn tuyết, tai nạn do đường trơn trượt, bị cảm lạnh…

Tuyết rơi dày đặc ở nhiều nơi gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của tại Nhật Bản. (Ảnh: VOV/Tokyo)

Trong số các trường hợp tử vong nêu trên, tỉnh Niigata ghi nhận nhiều nạn nhân nhất khi có 7 trường hợp, tiếp theo là tỉnh Akita với 4 trường hợp, Hokkaido có 3 trường hợp, và các tỉnh Aomori, Yamagata, Nagano và Shimane mỗi tỉnh có 1 trường hợp.

Trong một diễn biến mới nhất, ngay trong chiều tối 31/1, một cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi được phát hiện đã tử vong tại thành phố Daisen, tỉnh Akita, khi dọn tuyết trên mái nhà và bị tai nạn. Trước đó cùng ngày, tại tỉnh Akita và tỉnh Aomori cũng ghi nhận những trường hợp tử vong do bị ngã khi dọn tuyết.

Trong bối cảnh đó, các cơ quan chức năng Nhật Bản đã phải đưa ra nhiều khuyến cáo đối với người dân liên quan những sự cố do tuyết, như theo dõi kỹ các thông tin thời tiết, tránh ra ngoài khi thời tiết xấu, đội mũ bảo hiểm và mang theo dây cứu sinh, kể cả khi đi bộ, để tránh băng rơi từ trên cao, hoặc bị tuyết vùi gây thương vong…, nhằm giảm thiểu thiệt hại và thương vong đáng tiếc.

Giới chuyên gia tại Nhật Bản cũng khuyến cáo, dọn tuyết là công việc rất vất vả, sẽ gây áp lực lên cơ thể nếu đột ngột bắt đầu làm việc ngay ở ngoài trời ngay khi vừa rời khỏi nơi ấm áp. Vì vậy, cần làm nóng cơ thể trước khi tham gia dọn tuyết, sử dụng đeo dây an toàn để tránh bị ngã và nên làm việc với nhiều người để tránh tai nạn.