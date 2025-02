Thủ tướng New Zealand trải nghiệm, khen ngợi dàn xe điện VinFast

(VTC News) -

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã đến thăm và làm việc tại trụ sở Tập đoàn Vingroup (Hà Nội).

Thủ tướng Christopher Luxon bày tỏ sự hào hứng khi thăm Vingroup - tập đoàn hàng đầu đang tham gia vào gần như tất cả các lĩnh vực quan trọng nhất trong nền kinh tế Việt Nam, trong bối cảnh New Zealand và Việt Nam vừa chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Thủ tướng Christopher Luxon trải nghiệm các sản phẩm của VinFast.

Thủ tướng dành nhiều thời gian để trải nghiệm trực tiếp hệ sinh thái xe điện VinFast, từ xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện cho tới xe buýt điện. Ông đặc biệt quan tâm và tìm hiểu kỹ các dòng ô tô điện. Ông cho biết chỉ cần đổi từ tay lái thuận sang tay lái nghịch, xe điện VinFast hoàn toàn có thể bán tốt tại New Zealand.

Thủ tướng New Zealand cũng trải nghiệm mẫu xe đạp điện VF DrgnFly của VinFast.

Thủ tướng New Zealand cũng tin tưởng, Việt Nam trong tương lai sẽ ngày càng gia tăng vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu và Vingroup chắc chắn sẽ đóng vai trò lớn trong hành trình này. Ông mong muốn các doanh nghiệp New Zealand có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác với Vingroup để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và New Zealand.

Thủ tướng New Zealand tin rằng VinFast có thể bán tốt tại đất nước này.

“Chúng tôi tin rằng New Zealand có nhiều cơ hội hợp tác với các bạn trong nhiều lĩnh vực, thông qua những doanh nghiệp của chúng tôi đến thăm trụ sở tập đoàn ngày hôm nay”, Thủ tướng New Zealand phát biểu trong chuyến thăm.

Cảm ơn Thủ tướng New Zealand đã dành thời gian đến thăm và làm việc tại trụ sở Tập đoàn, ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup hy vọng, chuyến thăm sẽ mở ra nhiều cơ hội để Vingroup và các doanh nghiệp New Zealand cùng tìm hiểu và khám phá những tiềm năng hợp tác trong tương lai.

Các lãnh đạo Tập đoàn Vingroup đã có buổi gặp gỡ và làm việc với đoàn đại biểu Chính phủ và doanh nghiệp New Zealand.

Trước khi rời đi, Thủ tướng Christopher Luxon cùng toàn thể phái đoàn New Zealand đã cùng nhau hát một ca khúc truyền thống của người New Zealand dành tặng cho Vingroup, để cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của Tập đoàn nói riêng và Việt Nam nói chung dành cho đoàn trong chuyến thăm lần này.