(VTC News) -

Không kích rung chuyển Khan Younis tại Gaza.

Theo Al Jazeera, Israel bắt đầu tăng cường các cuộc tấn công vào Thành phố Gaza, nơi họ đang lên kế hoạch chiếm giữ, buộc gần 1 triệu người phải di dời và tiến hành "phá hủy có hệ thống" nhà cửa của người Palestine.

Hamas trong khi đó cáo buộc Thủ tướng Israel Netanyahu phớt lờ những nỗ lực của các nhà hòa giải quốc tế nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và tiếp tục chiếm thành phố Gaza (Gaza City), một thành phố ở Dải Gaza.

Thành phố Gaza liên tục bị pháo kích, người dân chật vật tìm nơi trú ẩn

Cuộc sống ở Thành phố Gaza về cơ bản đã sụp đổ thành cuộc đấu tranh sinh tồn khi Israel vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch quân sự nhằm kiểm soát toàn bộ thành phố.

Theo Al Jazeera, toàn bộ các khu dân cư liên tục bị Israel bắn phá. Người dân trên mặt đất cho biết âm thanh của máy bay không người lái và máy bay phản lực không ngừng vang lên trên bầu trời, trong khi mọi người vẫn tiếp tục di chuyển qua những con phố đầy đổ nát, tìm kiếm thức ăn và nơi trú ẩn, nhưng không tìm thấy gì.

Israel vẫn đang tăng cường các cuộc tấn công vào những khu vực này. Những gì được chính thức mô tả là chiến dịch quân sự trên thực tế có thể đang biến thành sự tàn phá có hệ thống đối với cuộc sống hàng ngày.

Israel bắt đầu tăng cường tấn công thành phố Gaza, huy động 60.000 quân dự bị.

Gaza City là thành trì quân sự và chính trị của Hamas, đồng thời là nơi trú ẩn cuối cùng của dân thường ở phía bắc Dải Gaza, với hàng trăm nghìn người đang tập trung. Israel dự kiến sẽ nhắm vào hệ thống đường hầm ngầm rộng lớn của Hamas tại đây. Dù Israel đã loại bỏ được nhiều thủ lĩnh cấp cao của Hamas, một phần lực lượng được cho là vẫn đang tái tổ chức và tiếp tục phóng rocket sang Israel.

Ông Netanyahu khẳng định mục tiêu của cuộc chiến là giải cứu những con tin còn lại và đảm bảo Hamas cùng các nhóm khác không còn khả năng đe dọa Israel. Tuy nhiên, nhiều tiếng nói phản đối trong nước cho rằng cuộc tấn công sẽ gây nguy hiểm cho khoảng 50 con tin - trong đó chỉ 20 người được cho là còn sống sót. Các gia đình con tin cũng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Một số cựu chỉ huy quân đội và tình báo cũng phản đối kế hoạch mở rộng chiến dịch.

Câu hỏi về mục đích cuộc chiến

Guy Poran, cựu phi công không quân đang dẫn đầu phong trào cựu binh yêu cầu chấm dứt chiến tranh, cho biết nhiều quân dự bị đã kiệt sức sau những đợt phục vụ kéo dài hàng trăm ngày. Ông nói: “Ngay cả những người không phản đối chính phủ hay cuộc chiến hiện tại cũng không muốn tiếp tục tham chiến vì quá mệt mỏi, vì gia đình hoặc công việc".

Cuộc chiến bùng nổ sau khi Hamas mở cuộc tấn công ngày 7/10/2023, sát hại khoảng 1.200 người, phần lớn là dân thường và bắt cóc 251 người. Phần lớn con tin đã được thả trong các thỏa thuận ngừng bắn, nhưng Hamas khẳng định sẽ chỉ trả tự do cho số còn lại nếu có ngừng bắn lâu dài và Israel rút quân.

Trong khi đó, các nỗ lực ngừng bắn đang được thúc đẩy. Tuần này, các nhà trung gian Ả Rập và Hamas cho biết lực lượng này đã chấp thuận đề xuất ngừng bắn 60 ngày. Ai Cập và Qatar đang chờ phản hồi chính thức từ Israel. Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã điện đàm với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, kêu gọi Israel chấm dứt “cuộc chiến bất công” và hướng tới một giải pháp công bằng cho vấn đề Palestine. Tuy nhiên, ông Netanyahu nhiều lần tuyên bố sẽ không chấp nhận thỏa thuận nào nếu không bao gồm “sự thất bại hoàn toàn của Hamas".

Quân đội Israel hôm 20/8 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng nước này phê duyệt kế hoạch mở ra giai đoạn mới của chiến dịch quân sự tại một số khu vực đông dân nhất ở Gaza, đồng thời sẽ triệu tập thêm 60.000 quân dự bị và kéo dài thời gian phục vụ của 20.000 quân dự bị đang tại ngũ.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi hàng trăm nghìn người Israel xuống đường kêu gọi ngừng bắn, trong khi các nhà đàm phán quốc tế nỗ lực thúc đẩy chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 22 tháng giữa Israel và Hamas. Các tổ chức nhân quyền cảnh báo cuộc tấn công mở rộng sẽ làm trầm trọng thêm thảm họa nhân đạo tại Gaza, nơi gần 2 triệu dân phần lớn đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, nhiều khu vực biến thành đống đổ nát và nguy cơ nạn đói đang cận kề.

Dự án tranh cãi tại Bờ Tây

Cùng thời điểm, Israel cũng phê duyệt dự án xây dựng khu định cư gây tranh cãi ở phía đông Jerusalem, thuộc khu vực E1 tại Bờ Tây. Các tổ chức nhân quyền cho rằng động thái này sẽ chia cắt vùng lãnh thổ và phá hủy triển vọng về một nhà nước Palestine trong tương lai.

Tình hình nhân đạo ở Gaza tiếp tục xấu đi. Hôm 20/8, ít nhất 27 người Palestine thiệt mạng và hơn 100 người bị thương tại trạm kiểm soát Zikim, phía tây bắc Gaza, khi đám đông chen lấn tiếp cận đoàn xe nhân đạo của Liên hợp quốc. Quan chức y tế cho biết phần lớn nạn nhân chết do trúng đạn từ binh sĩ Israel, ngoài ra nhiều người bị thương hoặc tử vong vì bị giẫm đạp.

Theo cơ quan y tế Gaza (do Hamas điều hành), số người thiệt mạng từ khi Israel mở chiến dịch vượt 62.122, khoảng một nửa trong đó là phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, 154 người lớn và 112 trẻ em chết vì các nguyên nhân liên quan đến suy dinh dưỡng kể từ khi cuộc chiến nổ ra.