Nội các Israel phê duyệt kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza

(VTC News) -

“Theo đề xuất của Thủ tướng nhằm đánh bại Hamas, Nội các An ninh đã thông qua kế hoạch quân sự. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ chuẩn bị cho chiến dịch kiểm soát Gaza City, đồng thời bảo đảm cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường ở các khu vực nằm ngoài vùng giao tranh”, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết trong thông cáo.

Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định rằng Israel không có ý định duy trì kiểm soát dài hạn tại Dải Gaza sau khi tiêu diệt Hamas, mà sẽ chuyển giao quyền điều hành cho các lực lượng Arab.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Time of Israel)

“Chúng tôi không muốn giữ Gaza. Chúng tôi chỉ muốn có một vành đai an ninh để đảm bảo an toàn cho Israel”, ông Netanyahu nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu Israel có tiếp quản hoàn toàn Dải Gaza hay không, nhà lãnh đạo Israel cho biết mục tiêu là loại bỏ Hamas, giải phóng người dân khỏi sự kiểm soát của tổ chức này và chuyển giao lại cho một chính quyền dân sự “không phải Hamas và không phải lực lượng nào có muốn tiêu diệt Israel”.

Israel từng kiểm soát Dải Gaza từ năm 1967 cho tới khi đơn phương rút quân vào năm 2005.

Đầu tháng này, một số hãng truyền thông Israel đưa tin ông Netanyahu đã thông báo với các bộ trưởng rằng ông muốn có sự ủng hộ của nội các cho phương án chiếm đóng toàn diện Gaza, bất chấp sự phản đối từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Israel và Hamas từng đạt được một lệnh ngừng bắn 3 giai đoạn vào tháng 1/2025, nhưng chiến sự tái bùng phát hồi tháng 3 sau khi hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận. Các cuộc đàm phán sau đó vẫn diễn ra lẻ tẻ nhưng không đem lại đột phá.

Hồi tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đưa ra đề xuất chuyển người dân Gaza sang các quốc gia láng giềng “giàu có”, nhưng kế hoạch này nhanh chóng bị một số nước Arab và Nga bác bỏ.

Xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát từ tháng 10/2023, sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng và 250 người bị bắt làm con tin. Theo Cơ quan Y tế Gaza do Hamas kiểm soát, chiến dịch quân sự của Israel đã khiến hơn 60.000 người Palestine thiệt mạng, phần lớn là dân thường.

Liên hợp quốc, nhiều tổ chức nhân đạo và một số chính phủ châu Âu đã cáo buộc Israel tấn công bừa bãi vào khu dân cư và ngăn chặn viện trợ nhân đạo đến với người dân trong vùng chiến sự.