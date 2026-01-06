Thủ tướng: Mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026 là ‘ngọn núi cao’ cần chinh phục

Biểu dương đóng góp của ngành Tài chính trước những thành quả kinh tế - xã hội chung của cả nước tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngành Tài chính chiều 6/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khái quát bằng 32 từ: “Tham mưu chính xác, bộ máy tinh gọn, thể chế hoàn thiện, thu chi có dư, doanh nghiệp đổi mới, vĩ mô ổn định, nhân dân hạnh phúc, đất nước phát triển”.

Thủ tướng đánh giá, ngành Tài chính xứng đáng là người “gác kho” trung thành, “bộ não” tinh nhuệ và nguồn lực phát triển.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ một số vấn đề còn hạn chế như giải ngân vốn đầu tư công vẫn là “nút thắt” dai dẳng phải khắc phục. Phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ còn khó khăn, doanh nghiệp nhà nước từng bước có hiệu quả nhưng vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa thực sự có hiệu quả. Chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, nhưng làm chưa thực sự hiệu quả…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngành Tài chính chiều 6/1. (Ảnh: Hải Nguyễn)

Thủ tướng chỉ rõ, năm 2026 phải có đột phá, bứt phá, đặc biệt tăng trưởng 2 con số. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu ngành Tài chính triển khai phương châm lãnh đạo điều hành năm 2026 với 24 từ: “Khát vọng hùng cường - Thể chế tiên phong - Điều hành hiệu quả - Số hóa đi đầu - Thu chi đột phá - Tài chính bền vững”.

Chỉ đạo giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phải tiên phong về đổi mới tư duy; xây dựng thể chế xứng đáng với cơ quan tham mưu tổng hợp, điều phối kinh tế vĩ mô. Phải chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo cho sự phát triển, chuyển đổi từ thể chế là điểm nghẽn sang cạnh tranh quốc gia.

Với công tác tham mưu, ngành Tài chính phải đề xuất các giải pháp điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, với “tầm nhìn xa, trông rộng, đi sâu, làm lớn”, phải bay cao lên trời, tiến xa ra biển lớn, đi sâu vào lòng đất.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu phát triển hộ kinh doanh, xây dựng cơ chế chính sách để chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn thành doanh nghiệp lớn hơn, doanh nghiệp lớn hơn thành doanh nghiệp đa quốc gia.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và hạ tầng chiến lược; phải “thay đổi trạng thái - xoay chuyển tình thế” để đầu tư công trở thành một động lực tăng trưởng, giải ngân 100% vốn đầu tư công với tinh thần “vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn”.

Ngành phải góp phần quan trọng vào vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đặc biệt sử dụng hiệu quả tài sản công, phân cấp phân quyền, quản lý tài chính, quản lý doanh nghiệp, quản lý tài sản theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Đồng thời, phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; xây dựng cơ chế chính sách để tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp với nhà nước. Xây dựng cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kết nối các doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu…

Thủ tướng cũng lưu ý, trước ngày 15/1, Bộ Tài chính cấp phép cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo quy định.

Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 là một “ngọn núi cao” cần phải chinh phục. Muốn chinh phục được, phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc nào ra việc đấy, làm việc nào dứt việc đó, quan trọng là có trọng tâm, trọng điểm. Phân công phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

“Phải có khát vọng, biến khát vọng thành hiện thực”, Thủ tướng nhấn mạnh.