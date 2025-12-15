3 kịch bản tăng trưởng cho TP.HCM năm 2026: Lạc quan nhất đạt 10,5 - 11%

(VTC News) -

Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức ngày 15/12, TS Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM - cho biết, Viện đã xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng của TP năm 2026.

Đó là: Kịch bản cơ sở với GRDP tăng 8,5 - 9%; kịch bản thuận lợi với GRDP tăng 9 - 10,5% và kịch bản thuận lợi nhất là GRDP tăng 10,5 - 11%.

TP.HCM kỳ vọng Nghị quyết 98 sửa đổi sớm phát huy hiệu quả, thu hút nhà đầu tư chiến lược ngay năm 2026.

Theo kịch bản lạc quan nhất, TP.HCM sẽ tận dụng tốt cơ chế, chính sách từ Nghị quyết 98 sửa đổi, bổ sung cho các dự án cụ thể. Như vậy sẽ thúc đẩy dòng vốn từ dự án trọng điểm mà các nhà đầu tư chiến lược tham gia (dự kiến từ 10 tỷ USD/dự án).

Để đạt mức tăng này, ông Vũ cho rằng cần tháo các “điểm nghẽn” của giải ngân đầu tư công và xử lý dự án tồn đọng - chủ yếu liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án giao thông đường bộ và các tuyến metro.

Cùng với đó, Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM đi vào vận hành, sẽ thu hút dòng tiền và dòng vốn mới được kích hoạt, tạo dư địa để thành phố đạt tăng trưởng vượt 10,5% - 11%. Vì thế kịch bản tăng trưởng này là khả thi.

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đề xuất thành phố tập trung chỉ đạo dứt điểm các vụ việc tồn đọng, nhất là dự án.

Cùng với đó sẽ hình thành và duy trì các "đội đặc nhiệm" về giải phóng mặt bằng, chuyển đổi số, nhằm hỗ trợ địa phương ở các khâu triển khai đầu tư công, cũng như làm việc với nhà đầu tư chiến lược.

Thành phố cũng cần có cơ chế làm việc linh hoạt, trực tiếp để cùng kiến tạo, cùng làm việc, cùng chia sẻ lợi ích và rủi ro với các nhà đầu tư chiến lược.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhận định, TP.HCM đang có nhiều điều kiện rất thuận lợi bằng những cơ chế, chính sách chung của cả nước ngày càng thông thoáng, mạnh mẽ hơn, hoạt động cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh.

Đặc biệt, Quốc hội vừa thông qua nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM với nhiều nội dung mở ra không gian phát triển mới cho thành phố. Với những công cụ, điều kiện như vậy, thành phố có cơ sở để làm được rất nhiều việc lớn.

Mục tiêu của thành phố là đạt được thắng lợi ngay từ năm 2026, với mức tăng trưởng 2 con số.

Cũng theo Bí thư Thành ủy, với Nghị quyết 98 sửa đổi, sắp tới thành phố có rất nhiều dự án cần giải phóng mặt bằng nhanh, cần hỗ trợ để các xã phường thực hiện.

TP.HCM đang có các "đội đặc nhiệm" khoảng 200 người của sở xuống cơ sở để giúp xã, phường về đất đai, giải phóng mặt bằng. Về lâu dài sẽ có các ban quản lý dự án, tăng thẩm quyền cho các ban quản lý dự án.

Từ đầu năm 2026, Sở Xây dựng chỉ quản lý, đầu tư đường từ 4 làn xe trở lên, còn các đường còn lại, thậm chí đường liên phường cũng giao cho xã, phường quản lý.

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội của UBND TP.HCM trình HĐND TP tại kỳ họp thứ 6 cho biết năm 2025, ước tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,03%. Tổng giá trị GRDP đạt 2,74 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước.

GRDP bình quân đầu người năm 2025 của TP.HCM ước đạt 8.066 USD. Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước của TP năm nay ước đạt 748.438 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ; đóng góp 31,2% cả nước.

Về tăng trưởng GRDP năm 2026, TP.HCM phấn đấu đạt 9,5%; GRDP theo giá thực tế khoảng 3.412 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, UBND TP.HCM cho biết trong điều kiện cơ chế Nghị quyết 98 sửa đổi phát huy tác dụng sớm, được các nhà đầu tư chiến lược ủng hộ, tăng trưởng của TP sẽ ở mức 10%, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Chính phủ.

TP phấn đấu thu ngân sách năm 2026 đạt trên 805.000 tỷ đồng.