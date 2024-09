Thủ tướng: Mọi chính sách xây dựng an toàn giao thông phải hướng tới người dân

Sáng 22/9, tại tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị sơ kết 1 năm xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông". Hội nghị nhằm đánh giá kết quả sau hơn 1 năm thí điểm xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với mục tiêu quyết tâm tạo chuyển biến đột phá, thay đổi diện mạo tỉnh hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, từ đó tạo tiền đề để nhân rộng mô hình này ra toàn quốc.

Sau hơn 1 năm thí điểm, các quy định, hướng dẫn và chế tài về bảo đảm an toàn giao thông không ngừng được hoàn thiện như đăng ký, đăng kiểm, sát hạch người điều khiển phương tiện, yêu cầu đội mũ bảo hiểm bắt buộc khi đi xe máy, phạt nguội, kiểm tra nồng độ cồn, lắp camera... Hệ thống giao thông được đầu tư ngày càng hiện đại và đồng bộ hơn cả về hạ tầng, phương tiện, biển báo...

Hội nghị sơ kết 1 năm xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông" diễn ra sáng 22/9 tại Bắc Ninh.

Văn hóa giao thông và ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông được chú trọng xây dựng, góp phần quan trọng thay đổi thái độ, hành vi tự giác của người tham gia giao thông, tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành pháp luật, nhất là các hành vi trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Các bộ, ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền với quy mô lớn, tạo được dấu ấn và sự quan tâm của xã hội như: các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông; triển khai chương trình tặng mũ bảo hiểm “Giữ trọn ước mơ"; tổ chức chương trình đi bộ kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - Không lái xe"; kêu gọi vận động “Toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em"...

Tất cả những nỗ lực đó góp phần làm giảm tai nạn giao thông trên cả nước. Năm 2023, tai nạn giao thông được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 giảm 1.285 vụ (-5.5%), giảm 1.922 người chết (-14.18%).

Trong 8 tháng năm 2024, tai nạn giao thông tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm 2023, ùn tắc giao thông được kiểm soát tốt và giảm trên 65%; số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước; tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm về cơi nới thành, thùng xe được xử lý một cách căn bản. Các hành vi vi phạm giao thông được xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị sơ kết 1 năm xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông".

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và đánh giá cao sáng kiến của Bộ Công an về triển khai thí điểm mô hình này nhất là tỉnh Bắc Ninh. Thủ tướng chỉ rõ, khi muốn nhân rộng mô hình này phải có cách làm phù hợp với tình hình, không cầu toàn, không nóng vội, phải đặt tính mạng của người dân lên trên hết trước hết, phải xem cách thức tổ chức thế nào phù hợp, hiệu quả, đạt được mục tiêu, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm xem sắp tới có nên nhân rộng mô hình này ra các tỉnh khác hay không, nên nhân rộng một tỉnh hay nhiều tỉnh.

Thủ tướng nhấn mạnh, an toàn giao thông là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn xã hội và là vấn đề liên quan đến mọi người, mọi nhà. Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, đã ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xây dựng xã hội an toàn.

Là địa phương đầu tiên được Bộ Công an lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình “Tỉnh an toàn giao thông”, Thủ tướng rất vui mừng được biết trong 1 năm qua, Bắc Ninh tập trung triển khai thực chất, toàn diện công tác bảo đảm an toàn giao thông, góp phần xây dựng và hình thành đặc trưng “Văn hóa giao thông” của người Bắc Ninh, bước đầu làm thay đổi bộ mặt trật tự an toàn giao thông của tỉnh.

Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân có chuyển biến rõ nét, bước đầu hình thành thói quen, văn hóa giao thông của người Bắc Ninh. Cán bộ, đảng viên, giáo viên đã thực hiện vai trò gương mẫu, tỷ lệ cán bộ, đảng viên vi phạm rất thấp.

Công tác quản lý nhà nước được tăng cường; kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư; tổ chức giao thông được rà soát kỹ lưỡng, tổ chức khoa học, xử lý khá triệt để các bất cập: Toàn bộ các điểm đen, tiềm ẩn tai nạn giao thông đã được xử lý; triển khai lắp 100% gờ, gồ giảm tốc từ ngõ ra đường, nhiều bất cập về tổ chức giao thông được khắc phục...

Trật tự công cộng được xử lý quyết liệt, tạo bộ mặt đường phố, lòng đường, vỉa hè thông thoáng, an toàn; tai nạn giao thông giảm sâu (16% số vụ, 20% số người chết, giảm 19% người bị thương), góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và những kết quả quan trọng đạt được của Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông thời gian qua, trong đó có những thành tích nổi bật từ mô hình “Tỉnh an toàn giao thông" tại Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế như ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn còn lớn, tai nạn giao thông ở nước ta tuy giảm nhưng vẫn là vấn đề nhức nhối trong khi năm 2023 xảy ra 22.067 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11.628 người, bị thương 15.292 người.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thủ tướng chỉ ra những bài học kinh nghiệm, trong đó nêu rõ, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là vấn đề liên ngành, phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng; phải huy động được sự hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân.

Phải lấy người dân là trung tâm, chủ thể, mọi chính sách xây dựng an toàn giao thông phải hướng tới người dân, người dân phải tham gia và thụ hưởng chính sách an toàn giao thông này. Với tinh thần là “tiền hô hậu ủng, nhất hô bả ứng", “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Phải có hệ thông giao thông được nâng cấp, đồng bộ, toàn diện, hiện đại, phù hợp với tình hình; quản lý thế nào phải thông minh, dùng trí tuệ nhân tạo, xây dựng cơ sở dữ liệu; phải hết sức coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động để nhân dân thấy được vai trò, tầm quan trọng của công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và tài sản của mỗi một người dân; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo; đồng thời có chính sách động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tấm gương tốt, cách làm hay trong triển khai thực hiện.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng xác định: “Chú trọng an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân”. Trong đó, an toàn giao thông là vấn đề quan trọng được toàn xã hội quan tâm và các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng chức năng đảm bảo.

Việc thí điểm xây dựng mô hình “Tỉnh an toàn giao thông" có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên nhiều khía cạnh về cả kinh tế, xã hội, trật tự an toàn giao thông; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiến thức, văn hoá và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân. Thông qua đó, giúp cho mọi người có thêm thông tin cần thiết, bổ ích, phòng tránh tai nạn đáng tiếc khi tham gia giao thông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

Thời gian tới Thủ tướng đề nghị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu và tích cực vận động người thân, gia đình và nhân dân thực hiện và người dân hưởng thụ từ quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát triển con người. Triển khai hiệu quả Luật Giao thông đường bộ và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông, bảo đảm sự đồng bộ, liên thông, kết nối hài hoà các phương thức giao thông vận tải. Lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các quy hoạch. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông; xây dựng hệ cơ sở dữ liệu, đảm bảo kết nối, chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu về giao thông để cải cách thủ tục hành chính; hiện đại hóa trung tâm giám sát, điều hành giao thông, công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về trật tự an toàn giao thông phù hợp, hấp dẫn với từng nhóm đối tượng, có các hình thức hướng dẫn kỹ năng khi xảy ra tai nạn giao thông, khi tham gia giao thông…

Phối hợp giữa các bộ ngành địa phương, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phối hợp các lực lượng trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông sao cho tinh, gọn hiệu quả, quản trị thông minh. Trong quá trình mua sắm trang bị máy móc thiết bị hiện đại phải lưu ý không để tình trạng tiêu cực, lãng phí.

Nghiên cứu, triển khai nhân rộng xây dựng mô hình “Tinh an toàn giao thông" tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Để sớm đưa Việt Nam trở thành đất nước an toàn giao thông thì các tỉnh, thành phố phải trở thành “Tỉnh, thành phố an toàn giao thông”, là điểm đến an toàn về an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông.

Kết quả sau 1 năm triển khai “Tỉnh an toàn giao thông" là rất có ý nghĩa để các cấp, các ngành, địa phương nghiên cứu, triển khai nhân rộng nhưng cần phải nghiên cứu kỹ, nhân rộng làm sao cho hiệu quả, phù hợp với từng địa phương, tinh thần là không cầu toàn không nóng vội, làm đến đâu chắc đến đấy, phải có lộ trình cụ thể. Thủ tướng nhấn mạnh, khi 63 tỉnh thành an toàn giao thông thì cả nước sẽ an toàn giao thông.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, sau Hội nghị này, mô hình “Tỉnh an toàn giao thông” sẽ được áp dụng rộng rãi, hiệu quả trên toàn quốc, góp phần quan trong tạo bước chuyển biến, tiến bộ mới, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên cả nước, xây dựng đất nước ta văn minh, hiện đại, an ninh, an toàn.