Khởi công, khánh thành trực tuyến các công trình tại 80 điểm cầu vào 19/8

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 129 về việc tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình quy mô lớn chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện nay các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tích cực triển khai thực hiện và đã có khoảng 230 công trình, dự án đang thẩm định để đủ điều kiện khởi công, khánh thành vào ngày 19/8.

Chiều 2/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: VGP)

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định đây là sự kiện chính trị quan trọng, đóng góp thành tích để chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh.

Qua đây thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, vươn lên, tự lực, tự cường, chủ động phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (bao gồm công trình giao thông, đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo…), phản ánh sinh động, chân thực sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các chủ thể liên quan và sự đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân cùng thi đua tham gia thực hiện các dự án, công trình trên cả nước; thể hiện niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân, những người trực tiếp được thụ hưởng thành quả.

Từ đó, làm sâu sắc thêm niềm tự hào dân tộc, tình yêu đất nước, tiếp thêm ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tạo thế, tạo đà, tạo lực bước vào kỷ nguyên mới như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu "Kỷ nguyên vươn mình của đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và thịnh vượng".

Thời gian từ nay đến ngày 19/8 không còn nhiều, để bảo đảm công tác chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện quan trọng này, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án, nhà thầu rà soát kỹ lưỡng để hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng, nghiệm thu các dự án, công trình bảo đảm đủ điều kiện khởi công, khánh thành.

Việc rà soát phải kèm theo thống kê, phân loại cụ thể: số lượng dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; số lượng dự án do tư nhân đầu tư (trong đó bao gồm cả vốn FDI); tổng giá trị của từng nguồn vốn và tổng giá trị chung của các nguồn vốn. Toàn bộ báo cáo gửi Bộ Xây dựng trước ngày 13/8.

"Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành địa phương liên quan lựa chọn 80 điểm cầu tại các dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa, kết nối với các công trình, dự án khác trong bộ, ngành, tỉnh, thành phố… Trong đó điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia kết nối trực tiếp, trực tuyến đến các điểm cầu lớn còn lại", công điện nêu.

Thủ tướng giao Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì cùng Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam xây dựng chi tiết kịch bản, chương trình buổi lễ gửi Bộ Xây dựng trước ngày 13/8 để tổng hợp; sản xuất chương trình, đạo diễn, tổ chức chương trình theo kịch bản truyền hình trực tiếp bảo đảm thật ấn tượng, sâu sắc, ý nghĩa, trang trọng, không để sơ suất đáng tiếc.

Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân và các cơ quan truyền thông, báo chí khác phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Xây dựng tổ chức buổi lễ, tham gia sản xuất, viết bài, đưa tin, tuyên truyền về các hoạt động liên quan buổi lễ trang trọng và ý nghĩa này.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân đạt thành tích cao trong đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc", bảo đảm trang trọng, tạo không khí thi đua phấn khởi.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị, kiểm tra đôn đốc và tổ chức buổi Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình.