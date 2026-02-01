Toàn cảnh Hội chợ Mùa Xuân 2026 trước giờ khai mạc

Trong đó, không gian của TP.HCM nổi bật với sắc mai vàng và tinh thần hiện đại của đô thị năng động, trong khi Hà Nội tái hiện nét thanh lịch, trầm lắng với phố ông đồ và các làng nghề truyền thống. Các khu “Sản vật Bốn phương” và “Nông sản Việt” trưng bày hàng nghìn sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, kết hợp khu triển lãm hàng xuất khẩu VIVC 2026, mở ra cơ hội mua sắm đa dạng cho người tiêu dùng.