Toàn cảnh Hội chợ Mùa Xuân 2026 trước giờ khai mạc

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng”, là sự kiện xúc tiến thương mại - kinh tế - văn hóa quy mô quốc gia, do Chính phủchỉ đạo, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức, phối hợp cùng các Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP Hà Nội, UBND TP.HCM, UBND các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Vingroup và Trung Triển lãm Việt Nam (VEC) nhằm thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất - kinh doanh và kết nối cung - cầu ngay từ đầu năm.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong chiều 1/2, tại khu vực trung tâm của Hội chợ - Nơi diễn ra các hoạt động trưng bày, quảng bá và kết nối giao thương, không khí thi công diễn ra khẩn trương.
Hàng trăm công nhân, kỹ sư và đội ngũ thiết kế đang tập trung hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để kịp tiến độ trước giờ khai mạc.
Hệ thống khung sắt, nhà bạt quy mô lớn đã được lắp dựng cơ bản. Các hạng mục trang trí, hệ thống điện chiếu sáng, âm thanh, sân khấu chính và khu vực check-in đang được triển khai đồng loạt.
Những dãy gian hàng mang sắc xuân dần hiện rõ, tạo diện mạo tổng thể sinh động cho không gian hội chợ.
Tại khu vực sân khấu chính, nơi dự kiến diễn ra lễ khai mạc và các chương trình nghệ thuật, hiện đã cơ bản hoàn thành. Hệ thống màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt, sẵn sàng phục vụ các hoạt động trình diễn và truyền thông, góp phần tạo điểm nhấn cho sự kiện.
Song song với việc hoàn thiện hạ tầng, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu trang trí gian hàng và vận chuyển hàng hóa vào khu vực trưng bày. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh tranh thủ hoàn tất những công đoạn cuối nhằm đảm bảo gian hàng vận hành ngay khi hội chợ chính thức mở cửa.
Khu trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và các mặt hàng nông sản chủ lực cũng đang dần hoàn chỉnh. Đại diện nhiều địa phương trực tiếp có mặt để giám sát quá trình bố trí gian hàng, phối hợp với đơn vị thiết kế nhằm bảo đảm yếu tố nhận diện thương hiệu và bản sắc văn hóa địa phương được thể hiện rõ nét, thống nhất.
Hội chợ Mùa Xuân 2026 được tổ chức trên tổng diện tích hơn 140.000 m² tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Trong đó, khu nhà triển lãm Kim Quy rộng khoảng 100.000 m², đáp ứng số lượng lớn người tham quan, cho phép người dân mua sắm, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết.
Theo thiết kế, hội chợ được chia thành 8 trạm dừng chân, quy tụ tinh hoa văn hóa và sản vật của 34 tỉnh, thành phố, tái hiện hành trình “Du xuân xuyên Việt” ngay trong khuôn viên VEC. Mỗi không gian mang đặc trưng riêng, phản ánh rõ nét bản sắc văn hóa và thế mạnh sản phẩm của từng địa phương.
Trong đó, không gian của TP.HCM nổi bật với sắc mai vàng và tinh thần hiện đại của đô thị năng động, trong khi Hà Nội tái hiện nét thanh lịch, trầm lắng với phố ông đồ và các làng nghề truyền thống. Các khu “Sản vật Bốn phương” và “Nông sản Việt” trưng bày hàng nghìn sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, kết hợp khu triển lãm hàng xuất khẩu VIVC 2026, mở ra cơ hội mua sắm đa dạng cho người tiêu dùng.
Lễ khai mạc Hội chợ mùa xuân 2026 dự kiến diễn ra lúc 10h ngày 2/2, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Hội chợ mùa xuân năm 2026 mở cửa từ 9h đến 21h hằng ngày, đón du khách từ ngày 2/2 đến ngày 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).
