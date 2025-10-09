Thủ tướng: GDP cả năm 2025 có thể thiệt hại khoảng 2% do thiên tai

(VTC News) -

Trưa 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ nhằm đánh giá tình hình, chỉ đạo tổ chức triển khai một số biện pháp cấp bách để khắc phục hậu quả cơn bão số 11 và mưa lũ sau bão.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua, tình hình thiên tai diễn biến rất phức tạp, với lũ lụt ở mức lịch sử, gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản, tác động tới tăng trưởng kinh tế.

"Nếu thiên tai năm 2024 làm thiệt hại khoảng 0,4% GDP thì năm 2025 ước tính ít nhất khoảng 2%", Thủ tướng đánh giá.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Dự báo tình hình còn tiếp tục phức tạp, ngập úng có thể còn kéo dài và tiếp tục gây hậu quả nhiều hơn, một số cơn bão khác có thể xuất hiện, Thủ tướng yêu cầu công tác dự báo thiên tai cần sát hơn, kỹ lưỡng hơn, phối hợp tốt hơn nữa với các nước khác trong công tác này, để phòng chống kịp thời, hiệu quả, đúng hướng, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, Thủ tướng yêu cầu tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị chết, bị mất tích; lo hậu sự chu đáo cho người đã mất theo phong tục của địa phương, của dân tộc; tiếp tục huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm những người mất tích; góp phần làm vơi bớt nỗi đau cho Nhân dân và gia đình của các nạn nhân.

Bên cạnh đó, rà soát, huy động các lực lượng, phương tiện, kể cả hàng không, bằng mọi giá tiếp cận các khu vực đang bị chia cắt để tiếp tế nhu yếu phẩm. Thủ tướng lưu ý, việc tiếp cận, gửi hàng cứu trợ phải bảo đảm an toàn, vệ sinh, hiệu quả nhất; tuyệt đối là không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rét.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương hỗ trợ quần áo, chăn, màn, lương thực, thực phẩm, nước uống, hóa chất khử trùng, thuốc men để có thể sử dụng ngay cho các khu bị chia cắt, những người đang thiếu thốn.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương triển khai lực lượng sẵn sàng hỗ trợ các địa phương thực hiện việc hộ đê tại các tuyến đê xung yếu, nguy hiểm. Tăng cường lực lượng quân đội, công an, các đoàn thể chính trị - xã hội hỗ trợ Nhân dân dọn dẹp nhà cửa, trụ sở, đường sá, vệ sinh môi trường, khử trùng, xuất cấp dự trữ quốc gia để thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, xây dựng lại nhà bị sập đổ, đảm bảo chỗ ở tạm thời cho người dân, không để người dân bị cảnh "màn trời chiếu đất".

Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết chi trả bảo hiểm; các ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai các chính sách hỗ trợ về nguồn vốn để khôi phục lại sản xuất, kinh doanh, sinh kế cho nhân dân.

Bộ Tài chính còn có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ ngành khẩn trương trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ để vừa khắc phục hậu quả thiên tai trước mắt, vừa thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, lâu dài trên cơ sở tính toán thời gian, nguồn lực và hiệu quả.

Về một số nhiệm vụ lâu dài, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc điều chỉnh quy hoạch liên quan đê điều, giao thông, điện, nước, thủy lợi, các địa phương chủ động triển khai các dự án khắc phục các sự cố hạ tầng.

Cùng với đó, cần rà soát các phương tiện, trang thiết bị, kho bãi phục vụ phòng chống, ứng phó thiên tai; tăng cường khảo sát, đánh giá, xây dựng, triển khai các dự án, đề án để đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện các hạ tầng thiết yếu.

Thủ tướng lưu ý các cơ quan, các bộ, ngành, các địa phương kịp thời khen thưởng, tôn vinh những điển hình, người tốt, việc tốt, gương cống hiến, hy sinh và phê bình, xử lý các chủ thể không hoàn thành nhiệm vụ, phản ứng không kịp thời, vô cảm với mất mát, thiệt hại của Nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: VGP)

Nêu ý kiến tại cuộc họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan khẩn trương, kịp thời tổng hợp tình hình, báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trong đó, Thường trực Ban Bí thư lưu ý việc động viên, thăm hỏi, kịp thời cứu trợ người dân, hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại, khôi phục hoạt động của các cơ sở y tế, trường học để bảo đảm việc học tập của học sinh, việc khám chữa bệnh cho người dân, phòng chống dịch bệnh.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Mặt trận Tổ quốc tiếp tục đẩy mạnh vận động, kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại, ảnh hưởng và kịp thời phân bổ kinh phí hỗ trợ tới người dân và các địa phương để khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn do bão, mưa lũ.

Theo Thường trực Ban Bí thư, cùng với làm tốt công tác khắc phục hậu quả sau bão số 11, cần làm tốt công tác dự báo, ứng phó thiên tai thời gian tới và nghiên cứu các giải pháp căn cơ, lâu dài trong phòng chống thiên tai.

Thiệt hại gần 34.000 tỷ đồng do thiên tai

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, tính đến ngày 9/10, thiên tai trên cả nước làm 238 người chết, mất tích, 367 người bị thương, 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, hơn 500.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập úng. Tổng thiệt hại ước tính đến thời điểm hiện nay là 33.549 tỷ đồng.

Riêng về thiên tai sau bão số 11, đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, lũ chồng lũ trên diện rộng ở nhiều địa phương. Với các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm, như lũ lớn, lũ đặc biệt lớn, lũ vượt lịch sử, ngập lụt và lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản và các công trình đê điều, hồ chứa và cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Tính đến 6h ngày 9/10, do hậu quả bão và thiên tai sau bão số 11, có 15 người chết và mất tích, 7 người bị thương; 221.000 nhà bị ngập, gần 17.000 nhà bị hư hỏng; 23.280 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại khá lớn về gia súc, gia cầm.

Về giao thông, có 66 vị trí quốc lộ bị ách tắc do sạt lở hoặc ngập nước, nhiều tuyến tỉnh lộ, giao thông nông thôn bị ngập sâu, chia cắt và gây ách tắc giao thông. Có 546.000 khách hàng bị mất điện tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, hiện đã khôi phục được 329.000 khách hàng, còn khoảng 217.000 khách hàng đang tiếp tục khôi phục.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, có 23 sự cố đê điều tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hà Nội trên sông Cầu, sông Thương. Đến thời điểm này chưa có đoạn đê chính nào bị vỡ tràn, dù mưa lũ lịch sử, bởi hàng nghìn người thuộc các lực lượng, đặc biệt là quân đội, công an đang trực chiến và thực hiện các biện pháp hộ đê.

"Chúng ta đang cầm cự được và hiện nay nước bắt đầu nước rút thì chắc chắn đê chính sẽ đảm bảo, tuy nhiên các đê bao, đê bối đều tràn hết", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nói.

Bộ Quốc phòng đã điều động hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ, 256 phương tiện các loại và tổ chức bốn chuyến bay vận chuyển 8,7 tấn hàng cứu trợ.

Bộ Công an đã điều động 11.500 cán bộ, chiến sĩ, tăng cường 591 chiến sĩ cảnh sát cơ động về các tỉnh. Các bộ, ngành cũng đã ban hành các công điện và tổ chức các đoàn trực tiếp đi phòng chống.