Thủ tướng: EVN triển khai xây dựng đường dây tải điện 500 kV từ Lào về Việt Nam

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: VGP)

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế mà ngành điện cần khắc phục như: Chưa xây dựng được thị trường điện cạnh tranh; chưa thực sự thần tốc, táo bạo, tăng tốc, bứt phá phát triển các nguồn điện, tải điện; giá điện cần đảm bảo các yếu tố cạnh tranh, phát triển, hài hòa, hợp lý giữa doanh nghiệp, người dân, việc điều chỉnh giá phải theo lộ trình, không để xảy ra các cú sốc.

Nhất trí với mục tiêu Đại hội đề ra cho thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu ngành điện nói chung và EVN phải tập trung thực hiện mục tiêu không thay đổi là đáp ứng được yêu cầu điện cho phát triển của đất nước, với mức tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới. Cụ thể là đáp ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp.

Cùng đó, EVN phải lớn mạnh trở thành tập đoàn điện lực đứng thứ 3 khu vực và phấn đấu cao hơn; khắc phục được tất cả các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Thủ tướng lưu ý cần bảo đảm hệ thống điện chủ động, cân đối các nguồn điện hiện nay và đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng xanh; quy hoạch nguồn và tải, sử dụng và phân phối tối ưu hoá hiệu quả; phát triển thị trường điện cạnh tranh, phát huy tối đa việc mua bán điện trực tiếp, thúc đẩy điện tự sản tự tiêu với tinh thần đặt lợi ích quốc gia, lợi ích tổng thể lên trên.

Nêu rõ EVN phải phát triển hệ thống truyền tải điện đáp ứng nhu cầu phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai xây dựng đường dây tải điện 500 kV từ Lào về Việt Nam; tham gia xây dựng lưới điện ASEAN.

Thủ tướng chỉ đạo EVN phải làm tốt công tác quy hoạch phát triển điện, vì mục tiêu phát triển đất nước; tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật liên quan ngành điện, bảo đảm thông thoáng.

"Có giải pháp, cơ chế huy động nguồn lực, nhất là hợp tác công - tư trong phát triển ngành điện; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong ngành điện, nhất là điện sạch, điện hạt nhân; quản trị thông minh; đầu tư hạ tầng phải hiện đại…", Thủ tướng đề cập.

Về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, Thủ tướng yêu cầu EVN phải nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn vì đầu tư của ngành điện rất lớn, thời gian dài; vượt qua chính mình, "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể"; phân công "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả" để dễ kiểm tra, dễ đôn đốc, dễ đánh giá.

Bên cạnh đó, đảm bảo "3 có": có lợi cho đất nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp" và "2 không": không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản".

Chỉ đạo Đảng bộ EVN phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; chăm lo đời sống cho cán bộ, đảng viên, người lao động và thực hiện trách nhiệm với xã hội, Thủ tướng chỉ rõ phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc, vận dụng sáng tạo 5 nguyên tắc hoạt động và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đầu tư, sản xuất, kinh doanh.