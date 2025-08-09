Thủ tướng: Chỉ định nhà thầu trường hợp đặc biệt, cầu Phong Châu tiết kiệm lớn

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu tại buổi kiểm tra tiến độ, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công cầu Phong Châu (tỉnh Phú Thọ) ngày 9/8.

Thủ tướng kiểm tra thực địa dự án cầu Phong Châu. (Ảnh: VGP)

Cầu Phong Châu mới qua sông Hồng nằm trên Quốc lộ 32, được xây dựng sau khi cầu Phong Châu cũ bị sập do bão Yagi. Cầu nối hai xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân của tỉnh Phú Thọ, có chiều dài 383 m và đường dẫn 2 đầu cầu mỗi bên hơn 110 m.

Dự án được triển khai từ cuối năm 2024 theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương. Hiện các đơn vị đang kiểm soát tiến độ các hạng mục, có hạng mục vượt tiến độ, tổng giá trị thực hiện dự án đạt trên 75%, phấn đấu ngày 28/8 này hợp long cầu, cuối tháng 9 hoàn thành và thông xe cầu đầu tháng 10.

Thủ tướng cho rằng việc triển khai dự án này để lại nhiều kinh nghiệm quý. Sau khi cầu Phong Châu cũ bị sập, người dân đi lại rất khó khăn, Thủ tướng chỉ đạo đây là tình huống khẩn cấp, phải lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, nhờ đó đã rút ngắn thời gian được 3 tháng, đồng thời tiết kiệm chi phí lớn so với dự toán ban đầu.

Thủ tướng biểu dương sự chỉ đạo quyết liệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự vào cuộc quyết liệt của Binh đoàn 12 với tinh thần làm xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ; bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng công trình, ngày càng tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ".

Thủ tướng động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng - đơn vị đang đảm nhiệm vận hành cầu phao Phong Châu. (Ảnh: VGP)

Đề nghị Bộ Quốc phòng biểu dương, khen thưởng ngay Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Thủ tướng cũng đồng ý đề xuất lấy khoản tiết kiệm được trong thi công cầu để mở rộng thi công, hoàn thiện hệ thống đường kết nối đồng bộ với cầu chính.

Nhắc lại tinh thần "Vinh quang chỉ đến với người đúng hẹn", Thủ tướng mong các đơn vị nỗ lực hợp long cầu, hoàn thành thông xe đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại.

Tại vị trí giữa cầu, nơi các đơn vị đang ngày đêm thực hiện các hạng mục chuẩn bị hợp long, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao tinh thần cống hiến, xả thân vì nhân dân của đội ngũ kỹ sư, công nhân; mong các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần này, hoàn thành công trình đúng tiến độ, chất lượng.

Thủ tướng tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng. (Ảnh: VGP)

Trưa cùng ngày, Thủ tướng khảo sát, nghe báo cáo về đề xuất của tỉnh Phú Thọ liên quan việc xây dựng tuyến đường dài 54 km nối phường Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) với phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ cũ).

Đánh giá cao đề xuất, Thủ tướng cho rằng tuyến đường sẽ mở ra không gian phát triển mới, hành lang phát triển dọc sông Đà, nhất là khi 3 tỉnh trước đây gồm Hòa Bình, Phú Thọ và Vĩnh Phúc được sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ mới, đặt ra yêu cầu đẩy mạnh kết nối giao thông.

Thủ tướng đồng ý về chủ trương, giao Bộ Xây dựng xây dựng quy hoạch tuyến đường theo hướng cao tốc, kết nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với tỉnh Phú Thọ lập dự án; hoàn thành các thủ tục trong vòng 1 năm; các cơ quan tính toán nguồn vốn, khả năng thực hiện dự án hợp tác công tư, cân đối nguồn vốn đầu tư công của Trung ương và địa phương; tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư triển khai dự án.