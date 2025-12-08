Thủ tướng: Đưa tỉnh Tây Ninh tăng tốc, đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Trong chuyến công tác tại tỉnh Tây Ninh, chiều nay (8/12), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau sáp nhập hai tỉnh Tây Ninh (cũ) và Long An, hiện tỉnh Tây Ninh có diện tích tự nhiên là hơn 8.500km²; dân số khoảng 3,25 triệu người; 96 đơn vị hành chính cấp xã; có đường biên giới dài khoảng 369km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia.

Năm 2025, 14/14 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực, dự kiến đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế của tỉnh duy trì đà phát triển tích cực; tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước tăng 9,52%, xếp thứ hai trong khu vực phía Nam và xếp thứ 8 cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, góp phần củng cố nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Tây Ninh.

Năm 2026, tỉnh Tây Ninh đề ra 21 chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu, trong đó, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 10-10,5%. Tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm khai thác tối đa không gian phát triển mới. Nghiên cứu, phát triển chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài gắn với hành lang kinh tế Xuyên Á.

Bên cạnh đó, phát triển mạnh mẽ thương mại - dịch vụ, nhất là logistics, kinh tế cửa khẩu và thương mại biên mậu. Tạo điều kiện, tập trung thu hút đầu tư khai thác hoàn thành các mục tiêu đưa Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen trở thành trung tâm du lịch tâm linh - sinh thái đặc sắc của khu vực phía Nam.

Hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển hạ tầng năng lượng theo quy hoạch, nhất là điện khí, điện mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh kiến nghị tập trung tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm, nhất là Nhà máy Nhiệt điện LNG Long An. Đại diện nhà đầu tư và PVGas nêu khó đạt được thỏa thuận thuê hạ tầng cung cấp khí và các dự án LNG đều đang chờ cơ chế đặc thù nhằm đảm bảo tính khả thi về mặt huy động vốn vay từ các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng đề xuất: "Việc đầu tiên PVGas cần phải đàm phán lại, trên tinh thần phải tạo cơ chế linh hoạt để nhà đầu tư chọn hình thức linh hoạt. Chúng ta cung cấp dịch vụ về hạ tầng thì sẽ được cung cấp dịch vụ về hạ tầng. Bên cạnh đó, sẽ có phần khí để cung cấp. Đồng thời, EVN cũng phải đàm phán với tổ hợp nhà đầu tư để đảm bảo được định mức, sản lượng điện, đàm phán tối thiểu không thấp hơn 65%. Tỉnh Long An cũng phải nghiên cứu hợp lý để có giải pháp hợp lý trong việc này".

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tỉnh Tây Ninh cũng kiến nghị một số cơ chế, chính sách áp dụng cho Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia; Đề nghị bố trí vốn để kịp thời khắc phục tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại một số khu vực cấp thiết, nguy cơ mất an toàn cao. Kiến nghị nâng cấp Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Đồng thời bày tỏ quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đầu tư công, đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm quốc gia đi qua địa bàn tỉnh như: Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM, Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đoạn qua Tây Ninh.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Tây Ninh mới có vị trí đặc biệt quan trọng, chiến lược, là vùng đồng bằng trù phú, với vị trí gần TP.HCM và Campuchia, kết nối quốc tế với 4 cửa khẩu...

Thủ tướng cho rằng Tây Ninh có dư địa phát triển rất lớn, người Tây Ninh "trung dũng, kiên cường", do đó cần khai thác hết tiềm năng, thế mạnh, đoàn kết, thống nhất đưa tỉnh Tây Ninh tăng tốc, bứt phá để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

"Tỉnh Tây Ninh hình thành động lực tăng trưởng bền vững. Tỉnh chủ động, sáng tạo, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phát huy truyền thống hào hùng, anh dũng, kiên cường. Tập trung phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo....để tăng trưởng 2 con số trong năm 2026. Giữ gìn biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển", Thủ tướng khẳng định.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tỉnh Tây Ninh phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững; là trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh, trong đó điều chỉnh khu công nghiệp, du lịch.

Khuyến khích hợp tác công tư, đầu tư doanh nghiệp sang Campuchia, đẩy mạnh thanh toán tiền bản địa 2 nước. Tập trung phát triển mạnh khoa học công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, người có công, nhất là công tác phát triển nhà ở cho các đối tượng khó khăn.

Bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các công trình thủy lợi, bờ kè chống sạt lở... nhất là phát huy hiệu quả chức năng của hồ Dầu Tiếng. Làm tốt công tác giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội nhất là vùng tôn giáo, vùng biên giới.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Triển khai chính quyền 2 cấp, nâng cao năng lực trình độ của cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, nâng cao chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, quan tâm sắp xếp trụ sở dôi dư.

Đối với kiến nghị một số cơ chế, chính sách áp dụng cho Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến để có giải pháp kịp thời. Với các dự án tỉnh đề nghị hỗ trợ, Thủ tướng đồng ý về mặt nguyên tắc và yêu cầu phải phân cấp phân quyền, hợp tác công tư và theo thứ tự ưu tiên.

Thủ tướng mong muốn, với truyền thống cách mạng "trung dũng kiên cường" của Tây Ninh, nơi căn cứ địa cách mạng năm xưa, với đà phát triển những năm qua, với sự ủng hộ của các bộ, ngành Trung ương và cả hệ thống chính trị, với tư duy đổi mới, khát vọng, nhiệt huyết vươn lên được lan tỏa trong toàn thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục nỗ lực bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.