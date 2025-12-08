Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh: Triển khai Nghị quyết 57 là nhiệm vụ trọng tâm

(VTC News) -

Đối với tỉnh Tây Ninh - địa phương vừa sáp nhập từ hai tỉnh Tây Ninh (cũ) và Long An (cũ) từ ngày 1/7/2025, việc triển khai Nghị quyết số 57 không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà còn là cơ hội lịch sử để kiến tạo nền tảng phát triển mới. Với tinh thần “toàn dân, toàn diện, đột phá”, Tỉnh uỷ và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, quyết tâm biến Nghị quyết thành hành động thực tiễn, mang lại những kết quả bước đầu rõ rệt.

Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57 tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết.

Nhiệm vụ trọng tâm

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do Bí thư Tỉnh uỷ trực tiếp làm Trưởng ban, đồng thời ban hành Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 18/8/2025 cùng nhiều chương trình hành động cụ thể. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyên trách với 3 tổ công tác về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Không chỉ dừng ở cấp tỉnh, đến nay 78/96 xã, phường, thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp cơ sở, bảo đảm việc quán triệt và triển khai nghị quyết thấm sâu đến từng địa bàn, từng người dân.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh Tây Ninh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo, Cơ quan thường trực, thành viên tổ giúp việc tập trung tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Trong đó, lãnh đạo các đơn vị phải am hiểu sâu sát, thể hiện được quyết tâm chính trị cao, trong thực hiện phải thay đổi cách làm, tư duy đổi mới trong từng công việc, nhiệm vụ được giao.

Với quyết tâm và nỗ lực thực hiện thành công các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Tây Ninh đang hướng tới mục tiêu phát triển thị trường khoa học và công nghệ theo hướng hiện đại, cạnh tranh và bền vững, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia và các tỉnh, thành lân cận, phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 40 doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Tháng 9/2025, tại cuộc họp của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tổ chức triển khai nhiệm vụ đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Tổ trưởng Tổ giúp việc nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự quyết tâm, đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, nhằm tạo bước bứt phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Với tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng của toàn xã hội, Tây Ninh đang từng bước biến Nghị quyết số 57 thành động lực phát triển, vững tin trên hành trình kiến tạo tương lai số, trở thành điểm sáng trên bản đồ đổi mới và sáng tạo của Việt Nam.

Người dân thực hiện cấp đổi căn cước tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh.

Những kết quả đáng khích lệ

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, Tây Ninh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt gần 60%; toàn bộ ấp, khu phố đã phủ sóng Internet cáp quang và 3G/4G, trong khi mạng 5G đã phủ sóng gần một nửa số xã, phường.

Kinh tế số bước đầu hình thành với hơn 540 doanh nghiệp công nghệ số, thu hút trên 5.700 lao động; ứng dụng “Tây Ninh Smart” có hơn 237.000 lượt tải, góp phần đưa các dịch vụ công đến gần hơn với người dân. Trong khi đó, khoa học và đổi mới sáng tạo cũng ghi dấu với 256 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai từ năm 2020 đến nay, tổng kinh phí trên 90,7 tỷ đồng, cùng 27 doanh nghiệp khoa học và công nghệ được cấp chứng nhận, 10 dự án khởi nghiệp được ươm tạo.

Song song đó, tỉnh đặc biệt chú trọng phát triển hạ tầng và nhân lực. Hai Trung tâm dữ liệu được duy trì, đảm bảo tính dự phòng và an ninh mạng. Trên 12.000 cán bộ, công chức đã được tập huấn kỹ năng số; 443 tổ công nghệ số cộng đồng với gần 10.000 thành viên được thành lập, cùng phong trào “Bình dân học vụ số” lan tỏa sâu rộng, giúp người dân tiếp cận tri thức số, từng bước hình thành một xã hội số toàn diện.

Những kết quả này cho thấy Tây Ninh đã bước đầu tận dụng tốt cơ hội mà Nghị quyết 57 mang lại, tạo đà vững chắc để tỉnh tự tin hướng tới những mục tiêu cao hơn trong giai đoạn tới. Theo kế hoạch, đến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu đưa chỉ số chuyển đổi số (DTI) vào nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước; quy mô kinh tế số chiếm 30% GRDP; 90% dân số trưởng thành có kỹ năng số; hình thành ít nhất 40 doanh nghiệp công nghệ cao và xây dựng thành công một khu, cụm công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số.