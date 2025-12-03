Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh chủ động nâng cao cơ hội hợp tác đầu tư các dự án FDI

(VTC News) -

Tây Ninh đang khẳng định vị thế là một điểm đến đầu tư hấp dẫn, đặc biệt trong bối cảnh các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang tìm kiếm những địa điểm có lợi thế chiến lược và môi trường kinh doanh thông thoáng tại Việt Nam. Sự chủ động, tích cực của lãnh đạo tỉnh là yếu tố then chốt giúp Tây Ninh mở rộng cánh cửa hợp tác, đặc biệt là với các thị trường tiềm năng như Nhật Bản.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh có những động thái rất cụ thể và quyết liệt nhằm trực tiếp quảng bá tiềm năng của tỉnh đến các nhà đầu tư quốc tế.

Cụ thể, luôn chủ động tăng cường Xúc tiến tại các thị trường trọng điểm. Có thể kể đến, đoàn công tác của tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết làm Trưởng đoàn tổ chức các chuyến công tác xúc tiến lao động, đầu tư và thương mại tại Nhật Bản (bao gồm các khu vực trọng điểm như Tokyo, Okayama, Yamanashi và vùng Kansai - trung tâm công nghiệp hàng đầu).

Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết làm Trưởng Đoàn trong chuyến công tác xúc tiến lao động, đầu tư và thương mại tại Nhật Bản.

Theo đó, từ ngày 16 - 22/11, Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh do Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết làm trưởng đoàn có chuyến công tác xúc tiến lao động, đầu tư và thương mại tại Nhật Bản.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn thực hiện các hoạt động đối ngoại quan trọng như chào xã giao Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka; làm việc tại ba địa phương trọng điểm là Tokyo, Yamanashi và vùng Kansai với các cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Nhật Bản, cơ quan đối ngoại và chính quyền địa phương phía Nhật Bản, các hiệp hội ngành hàng và tập đoàn lớn nhằm trao đổi định hướng hợp tác trong các lĩnh vực lao động, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, sản xuất, logistics và thương mại.

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi 3 hội nghị xúc tiến quy mô lớn, gồm: Hội nghị kết nối đầu tư vùng Kansai – Tây Ninh tại Osaka (17/11), Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại Tokyo (19/11) và Hội nghị xúc tiến lao động và đầu tư tại Yamanashi (20/11).

Ngoài ra, trong suốt chuyến đi, đoàn đến thăm và làm việc trực tiếp với các tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong các lĩnh vực logistics hiện đại, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời tìm hiểu các mô hình phát triển sản xuất xanh, đô thị thông minh và chuỗi cung ứng tích hợp.

Tây Ninh tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Tokyo (Nhật Bản).

Thông qua hoạt động khảo sát thực tế hạ tầng, công nghệ và mô hình quản trị doanh nghiệp, Đoàn hướng đến việc tiếp cận kinh nghiệm tổ chức không gian công nghiệp – đô thị – dịch vụ theo chuẩn quốc tế, cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác đào tạo, chuyển giao kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn của tỉnh trong giai đoạn tới.

Ngoài ra, lãnh đạo Tây Ninh luôn có những buổi tiếp xúc và đối thoại trực tiếp để nâng cao cơ hội hợp tác đầu tư tại các dự án FDI. Có thể kể đến các buổi làm việc và hội nghị xúc tiến thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức lớn của Nhật Bản như Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO); Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam vùng Kansai...

Điều này tạo điều kiện để lãnh đạo tỉnh giới thiệu một cách thuyết phục và thực tế về tiềm năng, thế mạnh, và chính sách ưu tiên của Tây Ninh.

Các nỗ lực của tỉnh đã và đang được cộng đồng doanh nghiệp quốc tế ghi nhận, khẳng định niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh tại Tây Ninh.

Đáng chú ý đó là sự tin tưởng của nhà đầu tư Nhật Bản. Hiện tại, Tây Ninh thu hút được 176 dự án FDI từ doanh nghiệp Nhật Bản với tổng vốn đầu tư trên 1,26 tỷ USD. Các doanh nghiệp Nhật Bản, như Tập đoàn Corolla Fukushima đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh và đặc biệt là sự hỗ trợ nhanh chóng, thiết thực của chính quyền tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra, các tập đoàn lớn như Sapporo Việt Nam cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thành công khi đầu tư tại tỉnh.

Ngoài ra, việc nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư khi triển khai dự án là một ưu tiên hàng đầu của tỉnh Tây Ninh.

Sự chủ động của lãnh đạo tỉnh không chỉ dừng lại ở việc thu hút số lượng mà còn hướng đến chất lượng và tính chiến lược của dòng vốn FDI:

Định hướng thu hút: Tây Ninh kỳ vọng tạo dựng nền tảng vững chắc để thu hút dòng vốn đầu tư chiến lược, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng lớn, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của tỉnh.

Mở rộng hợp tác song phương: Tỉnh thiết lập và duy trì hợp tác hiệu quả với nhiều địa phương của Nhật Bản (như Hyogo, Ibaraki, Wakayama, Kanagawa, Yamanashi và thành phố Okayama), tạo tiền đề vững chắc cho việc mở rộng các lĩnh vực hợp tác kinh tế - thương mại.

Liên kết vùng: Vị trí chiến lược giáp ranh TP.HCM và là cửa ngõ kết nối giao thương quốc tế qua Campuchia, cùng với việc nâng cấp hạ tầng giao thông, giúp Tây Ninh trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực phía Nam.

Có thể nói, sự quyết liệt và tận tâm của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trong việc cải thiện môi trường đầu tư và trực tiếp xúc tiến hợp tác là minh chứng rõ ràng nhất cho cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư. Những nỗ lực này hứa hẹn sẽ đưa quan hệ kinh tế - thương mại giữa Tây Ninh với các đối tác quốc tế lên một tầm cao mới, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.