Tây Ninh: Điểm sáng hợp tác quốc tế, kết nối chuỗi giá trị toàn cầu cho nông sản

Với đặc điểm khí hậu nắng quanh năm, đất đai đa dạng và hệ thống sản xuất ngày càng chuyên môn hóa, Tây Ninh tạo dựng thương hiệu riêng cho nhiều mặt hàng nông sản chủ lực như khoai mì, mì sợi, rau củ quả, dược liệu và đặc biệt là các sản phẩm từ cây trúc, mãng cầu, sầu riêng…

Tuy nhiên, để nông sản của tỉnh có thể vươn xa hơn, đạt chuẩn xuất khẩu và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, việc chuẩn hóa chất lượng, minh bạch quy trình sản xuất và tăng cường hợp tác quốc tế đang được tỉnh xác định là chiến lược trọng tâm.

Trong bối cảnh thị trường thế giới ngày càng đặt ra những yêu cầu khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, Tây Ninh chủ động triển khai các chương trình chuẩn hóa theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, HACCP và chứng nhận hữu cơ cho nhiều vùng sản xuất.

Việc áp dụng các tiêu chuẩn này không chỉ giúp nâng cao chất lượng nông sản mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp và nông dân tiếp cận các thị trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tây Ninh đặc biệt chú trọng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh gắn với nông nghiệp và khu vực nông thôn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp tại địa phương luôn mạnh dạn đầu tư công nghệ mới như hệ thống nhà màng, nhà lưới, tưới tiêu tự động, quản lý nông trại thông minh (smart farm). Điều này giúp kiểm soát tốt hơn chất lượng đầu ra, giảm rủi ro do thời tiết, đồng thời nâng cao năng suất và ổn định sản xuất theo hướng bền vững.

Bên cạnh đó, tỉnh còn xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung với diện tích hàng nghìn hecta nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định cho chế biến và xuất khẩu. Các chuỗi liên kết “4 nhà” (Nhà nông – Nhà nước – Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp) cũng được mở rộng, tạo nên hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp chuyên nghiệp và chuẩn mực.

Một trong những bước tiến quan trọng của Tây Ninh là khả năng mở rộng hợp tác quốc tế thông qua các chương trình trao đổi kỹ thuật, xúc tiến thương mại và tham gia các hội chợ quốc tế. Những năm gần đây, tỉnh liên tục tiếp đón nhiều đoàn chuyên gia từ Nhật Bản, Thái Lan, Israel và châu Âu đến khảo sát, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ tư vấn sản xuất.

Sự hợp tác này không chỉ giúp nâng cao trình độ sản xuất mà còn mở ra cơ hội ký kết các hợp đồng xuất khẩu ổn định. Nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã đưa được sản phẩm sang các thị trường lớn, tạo niềm tin và khẳng định năng lực cạnh tranh của nông sản Tây Ninh.

Ngoài ra, Tây Ninh còn chú trọng xây dựng thương hiệu nông sản thông qua xúc tiến thương mại, quảng bá tại các sự kiện trong và ngoài nước. Những sản phẩm như mãng cầu Bà Đen, khoai mì Tây Ninh, các loại rau củ công nghệ cao… được giới thiệu rộng rãi, giúp tăng giá trị và uy tín trên thị trường quốc tế.

Tây Ninh cũng xác định, việc kết nối và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu là mục tiêu dài hạn của nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản địa phương. Tỉnh đã chú trọng đầu tư vào công nghiệp chế biến – khâu then chốt giúp kéo dài thời gian bảo quản, gia tăng giá trị và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Hàng loạt nhà máy chế biến đã được nâng cấp với công nghệ hiện đại, từ chế biến tinh bột, mì sợi, đồ hộp, sản phẩm khô cho đến ngành dược liệu và thực phẩm chức năng. Nhiều doanh nghiệp xây dựng chuỗi khép kín từ vùng nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng, đảm bảo đồng bộ chất lượng và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Tây Ninh cũng đang phát triển nền nông nghiệp số bằng cách áp dụng blockchain vào truy xuất nguồn gốc, số hóa quy trình sản xuất và sử dụng dữ liệu lớn (Big Data) để dự báo thị trường. Các nền tảng thương mại điện tử được khai thác mạnh mẽ, giúp nông dân đưa sản phẩm trực tiếp đến tay người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Để tiếp tục tăng năng lực cạnh tranh, Tây Ninh đặt mục tiêu mở rộng thêm diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy công nghiệp chế biến sâu và khuyến khích chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh cũng ưu tiên bảo vệ môi trường thông qua việc giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, khuyến khích mô hình hữu cơ và sử dụng tài nguyên nước hiệu quả.

Chính quyền tỉnh xác định việc chuẩn hóa chất lượng và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu không chỉ giúp nông sản Tây Ninh tăng giá trị mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tạo việc làm và đảm bảo phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Có thể dễ dàng nhận thấy, Tây Ninh đang từng bước khẳng định vị thế mới của mình trên bản đồ nông nghiệp Việt Nam bằng cách đầu tư mạnh mẽ cho chuẩn hóa chất lượng, thúc đẩy hợp tác quốc tế và chủ động tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Đây không chỉ là cơ hội để nông sản của tỉnh vươn xa mà còn là nền tảng để Tây Ninh trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao trong khu vực, góp tích cực cho sự phát triển kinh tế quốc gia.