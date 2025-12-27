Thủ tướng dự hội nghị tổng kết công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(VTC News) -

Hội nghị có chủ đề "Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối - Vững bước vào kỷ nguyên mới".

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan Triển lãm "Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối" tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, nhìn tổng thể năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2025, toàn ngành có những đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

Theo đó, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển đổi căn bản, toàn diện tư duy từ "làm văn hóa" sang "quản lý nhà nước về văn hóa", quản trị, kiến tạo sự phát triển thông qua công tác đề xuất, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách.

Đồng thời, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh có chuyển biến rõ nét; phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa, trọng tâm là di sản văn hóa được phát huy, tỏa sáng.

"Nhiều mô hình mới, nhiều cách làm hay để xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở giàu bản sắc, sáng - xanh - sạch - đẹp, với người dân là trung tâm; xây dựng văn hóa trong từng gia đình, nhà trường, công sở, doanh nghiệp - là tiền đề vững chắc để xây dựng con người Việt Nam thấm nhuần tinh thần 'tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc'...", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Kết quả nổi bật khác được tư lệnh ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhắc đến là tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trọng đại của Đảng và đất nước trong khuôn khổ các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9.

Những hoạt động này, theo ông Nguyễn Văn Hùng, tạo nên hiệu ứng lan tỏa rộng khắp, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu Tổ quốc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, góp phần khẳng định vị thế và sức mạnh của văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Cùng đó, công nghiệp văn hóa, văn hóa số, kinh tế sáng tạo bước đầu hình thành hệ sinh thái; nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả được triển khai, tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành. Văn hóa đối ngoại tiếp tục ghi dấu ấn, nhiều hoạt động, chương trình, văn kiện hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức ký kết nhân các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

"Thể thao thành tích cao có bước tiến rõ nét; thể thao quần chúng tiếp tục phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và tầm vóc người Việt Nam. Trong đó mới nhất là SEA Games 33 đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành các mục tiêu trọng tâm, bứt phá ở một số môn thể thao trọng điểm, đứng thứ 2 toàn đoàn về số huy chương Vàng đối với nhóm môn Olympic", Bộ trưởng Văn hoá Thể thao và Du lịch nêu rõ.

Theo Bộ trưởng, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Lần đầu tiên trong lịch sử du lịch Việt Nam đón trên 20 triệu khách quốc tế/năm, dự kiến là 21,5 triệu lượt. Du lịch Việt Nam tiếp tục được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế danh giá, khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu thế giới về di sản, văn hóa và thiên nhiên.

Cuối cùng là báo chí, truyền thông, xuất bản tiếp tục khẳng định vai trò dòng chủ lưu về thông tin, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước; mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tạo đồng thuận của xã hội và niềm tin của nhân dân đối với Đảng; hướng tới xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại...

Để có những bước tiến chưa từng có và kết quả đó, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, ngành Văn hoá Thể thao và Du lịch nhận được sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng, sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương.

"Đó cũng là kết quả của sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, công sức, mồ hôi của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành. Đặc biệt là đội ngũ văn nghệ sỹ, huấn luyện viên, vận động viên, cán bộ văn hóa ở cơ sở, đang ngày đêm miệt mài thắp sáng ngọn đèn văn hóa", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự hội nghị.

Trong năm 2026, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch và toàn ngành phải "dám nghĩ lớn, hành động lớn, thực hiện những cải cách lớn với quyết tâm chính trị cao nhất và nỗ lực bền bỉ nhất" như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại các hội nghị toàn quốc quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị; "làm việc nào ra việc đấy, việc nào dứt việc đấy"; phân công trong kế hoạch bảo đảm 6 rõ như chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai mạnh mẽ 3 trụ cột về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực về văn hóa, thể thao, thông tin và du lịch đặt trong bối cảnh Chính phủ số, môi trường số, kinh tế số, xã hội số.

Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 phải được triển khai hiệu quả; chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam phải được hiện thực hóa bằng các con số đóng góp vào tăng trưởng bền vững của đất nước, trở thành trụ cột mới của tăng trưởng; sáng tạo nghệ thuật phải đạt được các công trình, tác phẩm văn học, nghệ thuật xứng tầm thời đại.

Bộ trưởng cũng đặt mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa phải thực sự nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại; thể thao cho mọi người phải thực sự trở thành nền tảng, tạo bứt phá cho thể thao thành tích cao, mang về vinh quang cho Tổ quốc; du lịch phải vẽ lại bản đồ du lịch Việt Nam, tiếp tục là điểm sáng của du lịch thế giới; báo chí truyền thông phải thực sự là dòng chủ lưu, tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đóng góp xứng đáng vào bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế đất nước...

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, tất cả các điều đó, có trở thành hiện hữu được hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào khát vọng, hành động của chúng ta ngày hôm nay, từ văn hóa, bằng văn hóa, từ trái tim, bằng khối óc và bắt đầu từ những người "gieo hạt văn hóa" hằng ngày.