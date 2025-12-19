Công nghiệp văn hoá - nền tảng phát triển du lịch bền vững

(VTC News) -

Chiều 19/12, trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND TP Huế tổ chức hội nghị quốc tế với chủ đề: "Các ngành công nghiệp văn hóa – Nền tảng phát triển du lịch bền vững”. Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tham dự hội nghị.

Theo ban tổ chức, việc lựa chọn TP Huế - Trung tâm di sản có giá trị lịch sử và văn hóa của Việt Nam, làm địa điểm tổ chức hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện kỳ vọng Huế sẽ trở thành hình mẫu trong việc gắn kết hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản cùng với phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và du lịch bền vững.

Hội nghị được tổ chức tại di tích Duyệt Thị Đường (Đại nội Huế) - nhà hát dành cho vua, hoàng thân quốc thích, các quan đại thần và là nơi biểu diễn các vở tuồng cung đình dành cho quan khách, sứ thần thưởng thức. Đây cũng được xem như một trong những nhà hát cổ nhất của ngành sân khấu Việt Nam.

Chiến lược không đi vào cuộc sống nếu không hành động

Trọng tâm của hội nghị là tập trung giới thiệu những điểm mới của Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045.

Các vấn đề về tập trung thảo luận tại hội nghị như giải pháp phát triển đồng bộ hệ sinh thái công nghiệp văn hoá thông qua hoàn thiện thể chế, tăng cường liên kết giữa các chủ thể liên quan; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa gắn với du lịch bền vững; hiệu quả khai thác một số lĩnh vực như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế sáng tạo, thủ công mỹ nghệ, trò chơi điện tử…nhằm hình thành các sản phẩm du lịch tiêu biểu, đặc trưng.

Các tiết mục nghệ thuật cung đình Huế được chọn để mở màn, chào mừng hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhận định, Quyết định 2486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là chiến lược mở ra không gian phát triển mới về công nghiệp văn hoá tại Việt Nam.

"Văn hoá giờ đây không còn xem là lĩnh vực sử dụng ngân sách mà đặt vào vị trí nguồn lực kinh tế, một tài sản sáng tạo, động lực tăng trưởng... Lần đầu tiên công nghiệp văn hoá được đặt trong mối liên hệ hữu cơ giữa khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế đô thị, kinh tế đêm, thương hiệu vùng...

Văn hoá không đứng riêng lẻ và hoà vào dòng chảy chung của phát triển, không chỉ là chính sách bảo tồn di sản mà là kích hoạt di sản. Không chỉ gìn giữ bản sắc mà làm cho bản sắc ấy sống động trong dòng chảy của đương đại. Không gian phát triển đang được tái cấu trúc với các đô thị sáng tạo, các vùng động lực trong không gian văn hoá mới...

Công nghệ số đang mở ra cánh cửa mà trước đây chúng ta chưa hình dung được, cho phép một sản phẩm văn hoá Việt Nam có thể tiếp cận hàng trăm triệu người trên thế giới chỉ trong thời gian rất ngắn và quan trọng hơn cả chúng ta có một thế hệ trẻ đầy năng lượng, sáng tạo và khát vọng khẳng định bản thân bằng chính giá trị Việt Nam”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn phân tích.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, Quyết định 2486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là chiến lược mở ra không gian phát triển mới về công nghiệp văn hoá tại Việt Nam.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, chiến lược sẽ không tự đi vào cuộc sống nếu chúng ta không hành động một cách kiên trì, thực chất chúng ta cần tiếp tục tháo gỡ những rào cản về thể chế, về đầu tư, về bản quyền, cơ chế đặt hàng và huy động các nguồn lực xã hội.

Ông Sơn cho rằng cần đầu tư cho hạ tầng văn hoá và không gian sáng tạo, đầu tư những công trình thiết yếu cho tương lai; Cần đào tạo nguồn nhân lực văn hoá, sáng tạo không chỉ giỏi chuyên môn mà hiểu thị trường, công nghệ và biết cách hội nhập.

Trên hết, PGS Bùi Hoài Sơn cho rằng cần thay đổi tư duy quản lý từ quản lý hoạt động sang quản trị phát triển; Từ làm thay sang tạo điều kiện để chủ thể sáng tạo phát huy năng lực của mình.

"Mục tiêu sâu xa của của quyết định 2486/QĐ-TTg theo tôi không chỉ là những con số tăng trưởng hay tỷ trọng đóng góp vào GDP mà quan trọng hơn là xây dựng một mô hình phát triển. Trong đó, văn hoá thực sự trở thành “sức mạnh nội sinh" của quốc gia.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo dựng hình ảnh một Việt nam hiện đại, sáng tạo, nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc trên thị trường quốc tế.

Nếu như trước đây chúng ta phát triển chủ yếu dựa vào tài nguyên, vốn, lao động thì trong tương lai bắt đầu từ quyết định 2486/QĐ-TTg, chính trí tuệ, sáng tạo, sở hữu trí tuệ mới là nền tảng bền bỉ nhất cho sự bền bỉ của quốc gia...", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nêu quan điểm.

Du lịch Việt có nhiều điểm cuốn hút người Thái Lan

Bà Urawadee Sriphiromya – Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam cho rằng, Việt Nam có lịch sử rất lâu đời, hấp dẫn với rất nhiều câu chuyện thú vị. Đây là tài sản vô cùng quý giá để khơi gợi sự tò mò và thu hút khách du lịch trên thế giới. Việt nam có những đồi núi hùng vĩ, có những bờ biển đẹp, do đó có những văn hóa, sáng tạo làm động lực cho sự phát triển và biến nó trở thành một giá trị phát triển văn hoá bền vững.

Bà Urawadee Sriphiromya – Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị

“Việt Nam có rất nhiều nhiều điểm tương đồng với Thái Lan, đó là chia sẻ nhiều câu chuyện về thế mạnh văn hoá. Người Thái đang lựa chọn Việt Nam là điểm đến du lịch, nên tôi gọi đây là vẻ đẹp về sự khác biệt giữa hai đất nước.

Với nhiều khách du lịch Thái Lan, họ bị cuốn hút bởi sự an toàn, thoải mái và tươi mới bởi cảm hứng mà Việt Nam mang lại. Với tôi Việt Nam ấn tượng có những giá trị về ẩm thực, thời trang, nhịp sống thường nhật giá trị trải nghiệm văn hoá nên đó chính là yếu tố để thu hút khách du lịch mạnh mẽ đến Việt Nam”, bà Urawadee Sriphiromya nhận định.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, "hội nghị các ngành công nghiệp văn hóa – nền tảng phát triển du lịch bền vững” sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa, triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thông qua đó việc tăng cường đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và thúc đẩy liên kết giữa các chủ thể trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa và du lịch, kết quả mang lại góp phần hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, có giá trị gia tăng cao, phù hợp với xu thế phát triển bền vững.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phát biểu tổng kết hội nghị

Những thành tựu này, từng bước khẳng định vai trò của văn hóa như một nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, để phát triển công nghiệp văn hoá cần rất nhiều giải pháp nhưng trong đó phải dựa trên 3 yếu tố cốt lõi là nhà nước, nhà sáng tạo, doanh nghiệp. Khi đồng nhất hoạt động trên một “vectơ cùng chiều” thì mới tạo ra những sản phẩm văn hoá, khi đó mới thúc đẩy kinh tế sáng tạo.

“Trong phạm vi nhà nước, Bộ văn hoá Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch cụ thể theo từng năm để thúc đẩy chiến lược này, để chiến lược này không chỉ nằm trong văn bản, mà phải thấy được hiệu quả một cách cụ thể...”, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch khẳng định.