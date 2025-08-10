Thủ tướng: Điều chỉnh giá điện không để xảy ra các cú sốc

(VTC News) -

Sáng 10/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Tại Đại hội, Thủ tướng biểu dương EVN đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, dành 1.262 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ ra những hạn chế ngành điện cần khắc phục, như: Chưa xây dựng được thị trường điện cạnh tranh; chưa thực sự thần tốc, táo bạo, tăng tốc, bứt phá phát triển các nguồn điện, tải điện.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh giá điện cần đảm bảo các yếu tố cạnh tranh, phát triển, hài hòa, hợp lý giữa doanh nghiệp, người dân, việc điều chỉnh giá phải theo lộ trình, không để xảy ra các cú sốc.

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Thủ tướng yêu cầu ngành điện nói chung và EVN phải tập trung thực hiện mục tiêu không thay đổi là đáp ứng được yêu cầu điện cho phát triển của đất nước, với mức tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới, cụ thể là đáp ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, EVN phải lớn mạnh trở thành tập đoàn điện lực đứng thứ 3 khu vực và phấn đấu cao hơn; khắc phục được tất cả các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh Tập đoàn phải nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn vì đầu tư của ngành điện rất lớn, thời gian dài; vượt qua chính mình, "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể"; tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn nữa về phát triển nguồn và lưới tải điện.

Trong đó có phát triển điện sạch, điện hạt nhân; quản trị phải thông minh; xây dựng thị trường điện cạnh tranh; đảm bảo lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Đồng thời EVN được giao phân công "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả" để dễ kiểm tra, dễ đôn đốc, dễ đánh giá; đảm bảo "3 có": có lợi cho đất nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp; và "2 không": không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản.

Thủ tướng lưu ý cần bảo đảm hệ thống điện chủ động, cân đối các nguồn điện hiện nay và đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng xanh; quy hoạch nguồn và tải, sử dụng và phân phối tối ưu hoá hiệu quả; phát triển thị trường điện cạnh tranh, phát huy tối đa việc mua bán điện trực tiếp, thúc đẩy điện tự sản tự tiêu với tinh thần đặt lợi ích quốc gia, lợi ích tổng thể lên trên.

Nêu rõ EVN phải phát triển hệ thống truyền tải điện đáp ứng nhu cầu phát triển, Thủ tướng yêu cầu triển khai việc xây dựng đường dây tải điện 500 kV từ Lào về Việt Nam; tham gia xây dựng lưới điện ASEAN…