Thủ tướng thăm hỏi người dân bị thiệt hại do lốc xoáy tại Ninh Bình

Tại thôn Phú Bình (xã Quỹ Nhất), Thủ tướng và đoàn công tác viếng cụ Hoàng Văn Khiêm (SN 1934) và cụ Đoàn Thị Nhị (SN 1938). Căn nhà của hai cụ bị sập trong trận lốc xoáy xảy ra vào rạng sáng 29/9, khiến hai cụ thiệt mạng.

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân vùng bị thiên tai. (Ảnh: VGP)

Chia sẻ với những mất mát không gì bù đắp được với thân nhân người xấu số, cũng như những thiệt hại của bà con nhân dân xã Quỹ Nhất, Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước.

Theo Thủ tướng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư, các công điện của Thủ tướng, đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian sớm nhất; đặc biệt là hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ.

Thủ tướng cũng lưu ý chính quyền địa phương bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người người dân nào bị đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 19h ngày 30/9, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc làm: 29 người chết; 19 người mất tích; 139 người bị thương; 8 người mất liên lạc; 91 nhà sập, đổ; 144.577 nhà hư hỏng, tốc mái; 19.731 nhà ngập; 32.868ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 1.015 con gia súc bị chết, cuốn trôi. Riêng tại Ninh Bình, trận lốc xoáy do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi hôm 29/9 khiến 9 người tử vong, 18 người bị thương.