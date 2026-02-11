11/02/2026 23:13:16 +07:00

Thủ tướng chúc Tết gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ

Nhân dịp Tết Bính Ngọ, ngày 11/2, tại TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết gia đình các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương tưởng nhớ nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết gia đình nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương tưởng nhớ nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Hùng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết gia đình nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Hùng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết gia đình nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương tưởng nhớ nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Mai Chí Thọ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết gia đình nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Mai Chí Thọ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết gia đình nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Mai Chí Thọ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

