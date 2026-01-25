Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ

Trong không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ đối với sự nghiệp cách mạng và sự phát triển của Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ. (Ảnh: Hà Khánh)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Hà Khánh)

Trò chuyện thân tình cùng ông Nguyễn Hữu Châu (con trai cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ), Chủ tịch Quốc hội trân trọng những đóng góp tâm huyết của gia đình đối với đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao cá nhân ông Nguyễn Hữu Châu với những ý kiến sâu sắc tại các buổi lễ, góp phần vào sự phát triển của TP.HCM, cực tăng trưởng kinh tế lớn nhất cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà cho ông Nguyễn Hữu Châu, con trai cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. (Ảnh: Hà Khánh)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với ông Nguyễn Hữu Châu. (Ảnh: Hà Khánh)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn xem một số hình ảnh của gia đình. (Ảnh: Hà Khánh)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong hành trình 80 năm Quốc hội Việt Nam (Năm 1946 - Năm 2026), dấu ấn của cố Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ là vô cùng quan trọng, đặc biệt trong công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Thông tin về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm 2026 là năm bản lề để kiện toàn đội ngũ cán bộ. Chủ tịch Quốc hội khẳng định: “Phường, xã mạnh thì thành phố mới mạnh, thành phố mạnh thì đất nước mới mạnh”. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đủ năng lực, uy tín để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo từ Trung ương và Thành phố.

Thay mặt gia đình, ông Nguyễn Hữu Châu bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Chủ tịch Quốc hội.

Ông kỳ vọng Quốc hội sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các chủ trương lớn, đặc biệt là việc hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, chúc Tết một số nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang sinh sống tại TP.HCM.

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ sinh ngày 10/7/1910 tại làng Long Phú, quận Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn, sau là huyện Bến Lức, tỉnh Long An; nay là xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa VII, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Thực hiện chức năng, quyền hạn của Quốc hội, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ hướng trọng tâm vào việc thảo luận và quyết định những vấn đề lớn, trọng yếu thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội đến việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, quan trọng nhất là kế hoạch nhà nước, ngân sách nhà nước và các vấn đề quốc kế dân sinh.