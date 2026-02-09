Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư

Đi cùng đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc Tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. (Ảnh: Văn Minh)

Tại buổi thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi sức khỏe và trao quà Tết đến nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cũng gửi quà Tết đến nhà nghiên cứu.

Dịp này, lãnh đạo TP.HCM chỉ đạo địa phương hỗ trợ một căn hộ chung cư để nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư thuận tiện sinh hoạt, an tâm tiếp tục thực hiện các đề tài mới; đồng thời hỗ trợ một bộ máy tính để ông có điều kiện làm việc, tiếp tục đóng góp trí tuệ cho thành phố.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc Tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. (Ảnh: Văn Minh)

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư sinh ngày 12/3/1920 tại xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Thanh Quả, tỉnh Nghệ An). Ông có 6 người con, hiện sống cùng gia đình người con trai thứ 4 tại phường Bình Thạnh. Ông được biết đến với hơn 60 tác phẩm ở các mảng tiểu thuyết lịch sử, nghiên cứu lịch sử, địa chí…

Trong kháng chiến chống Pháp, ông là cộng tác viên báo Độc Lập. Sau năm 1954, ông di cư vào Nam, làm việc cho Ty Điền địa Phú Yên (1962), Khánh Hòa (1974). Sau năm 1975, ông vào TP.HCM sinh sống, từng bơm vá xe đạp ở Cổng xe lửa số 6 (Phú Nhuận) để mưu sinh. Khi con cái trưởng thành, ông quay lại niềm đam mê học thuật, thường xuyên đọc, tra cứu tài liệu về Trung bộ, Nam Bộ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II.

Năm 1996, ông được Sở Văn hóa - Thông tin TP.HCM mời tham gia Ủy viên thường trực Hội đồng đặt, đổi tên đường TP.HCM; là người đề xuất đặt tên đường Hoàng Sa, Trường Sa cho hai con đường bên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc Tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. (Ảnh: Văn Minh)

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đã nhận nhiều giải thưởng, danh hiệu, gồm: Huân chương Lao động hạng Ba (2024); Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Sử học Việt Nam” (2017); Giải Bạc - Sách hay (Giải thưởng Sách của Hội Xuất bản Việt Nam, 2009) với tác phẩm Từ điển địa danh hành chính Nam Bộ;

Giải A - Giải thưởng Sách Quốc gia (2018) với tác phẩm Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859 - 1954) (2 tập); Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu (2023); Giải A - Giải thưởng Sách quốc gia (2024) với tác phẩm Gia Định - Sài Gòn - TP.HCM dặm dài lịch sử (1698 - 2020) (2 tập, 1.700 trang). Ông cũng là Đại sứ Văn hóa đọc trọn đời do Sở VH-TT TP.HCM công bố.

Gia đình nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. (Ảnh: Văn Minh)

Các tác phẩm tiêu biểu của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư: - Mảng địa phương chí: Non nước Phú Yên, Non nước Khánh Hòa, Non nước Ninh Thuận, Địa chí hành chính các tỉnh Nam Kỳ thời Pháp thuộc (1859 - 1954) Đường phố nội thành TP.HCM, Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục; Địa chí hành chính các tỉnh Nam kỳ thời kỳ Pháp thuộc… - Mảng lịch sử - văn hóa: Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859 - 1954); Gia Định - Sài Gòn - TP.HCM dặm dài lịch sử (1698 - 2020); Các nhà khoa bảng Hán học Nam Bộ;… - Mảng sáng tác văn học: Loạn 12 sứ quân; Đi qua trăm năm (tự truyện); Nguyễn Xí; Dì ghẻ con chồng; Thù chồng nợ nước; Nguồn sống…