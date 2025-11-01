Thủ tướng chủ trì hội nghị về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế

(VTC News) -

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nêu rõ: Nghị định của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế là văn bản có tính nền tảng, bản lề cho toàn bộ quá trình triển khai Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Nghị định không chỉ mang tính hướng dẫn mà phải có tầm vóc như một đạo luật khung.

Nghị định quy định cụ thể cơ cấu bộ máy quản lý, điều hành, giám sát trung tâm tài chính quốc tế; chức năng, quyền hạn của các cơ quan trong trung tâm, cũng như các cơ chế, chính sách đặc thù để Trung tâm tài chính quốc tế vận hành theo thông lệ quốc tế.

"Nếu được thiết kế bài bản chặt chẽ và minh bạch, Nghị định sẽ giúp xây dựng niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư và các định chế tài chính quốc tế ngay từ đầu. Ngược lại nếu thiếu chuẩn bị kỹ lưỡng có thể dẫn đến những rủi ro về thể chế và làm giảm sức hấp dẫn, cũng như khó tạo ra cơ chế vượt trội cần thiết. Do đó yêu cầu cao nhất là bảo đảm chất lượng và tính khả thi của văn bản này", Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tại hội nghị, các đại biểu nhấn mạnh việc xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế là nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi tư duy mới, cách tiếp cận toàn diện và phối hợp liên ngành. Các ý kiến đề xuất giúp khung chính sách tiệm cận hơn với thông lệ của quốc tế nhưng vẫn bảo đảm tính độc lập chủ quyền và đặc thù của quốc gia.

Đặc biệt là đề xuất giải pháp về mô hình tổ chức của cơ quan điều hành cơ quan giám sát trung tâm tài chính quốc tế. Từ điểm cầu Vương Quốc Anh, ông Andrew Oldland, Trưởng nhóm công tác về Trung tâm Tài chính quốc tế, Tổ chức The City UK kiến nghị có cơ chế giám sát chặt để đảm bảo 2 Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động tại 2 thành phố.

"Thúc đẩy sự phát triển Trung tâm tài chính quốc tế phải có cơ chế quản lý tự chủ, thống nhất triển khai tại 2 thành phố, đảm bảo chắc chắn, dễ đoán định, giúp thành viên trung tâm hoạt động hiệu quả, thông suốt. Chúng tôi đề xuất nên chỉ có 1 cơ quan giám sát cho cả 2 địa điểm để dễ dàng phối hợp, chủ động cao để quản lý tài chính theo thời gian", ông Andrew Oldland nói.

Thủ tướng cho rằng, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ để thu hút các nguồn lực đầu tư, bắt nhịp và kết nối với thế giới mà còn để xây dựng những cơ chế, chính sách và mô hình quản trị mới, hiệu quả. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Trả lời câu hỏi của Thủ tướng Phạm Minh Chính về Việt Nam muốn rút ngắn thời gian hình thành Trung tâm tài chính Quốc tế, thay vì 10 năm, để thực hiện trong 5 năm, ông Bhaskar Dasgupta, Chủ tịch Tập đoàn APEX đề xuất: "Việt Nam cần tập trung 3 điều gồm: xây dựng cấu trúc, điều quan trọng là chắc chắn và góc nhìn tiến bộ theo thị trường yêu cầu. Việt Nam cũng cần tạo điều kiện triển khai nguồn vốn để các doanh nghiệp đến triển khai hoạt động ở Việt Nam, tạo điều kiện để doanh nghiệp đến Việt Nam dễ hơn. Tận dụng tối đa lợi thế như chuỗi khối, có sẵn cơ sở dữ liệu, bộ quy tắc, thậm chí thẩm phán AI...".

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong kỷ nguyên số và hội nhập sâu rộng, sự lưu chuyển các dòng vốn, công nghệ và tri thức giữa các quốc gia, khu vực và trên quy mô toàn cầu ngày càng được thúc đẩy với tốc độ chưa từng có. Các Trung tâm tài chính quốc tế có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình này, là nơi kết nối các thị trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuẩn mực quản trị và tiêu chuẩn minh bạch.

Đối với Việt Nam, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ để thu hút các nguồn lực đầu tư, bắt nhịp và kết nối với thế giới, mà còn để xây dựng những cơ chế, chính sách và mô hình quản trị mới, hiệu quả; góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế cao và bền vững.

Thông qua việc đẩy nhanh xây dựng, sớm vận hành Trung tâm tài chính quốc tế sẽ góp phần định vị rõ vị thế và kết nối Việt Nam với mạng lưới tài chính toàn cầu; thúc đẩy các mô hình tài chính tương lai; đồng thời góp phần thực hiện tốt các đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

"Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe tất cả các ý kiến của các doanh nghiệp, nhà đầu tư... trên cơ sở đó để hoàn chỉnh thể chế tiếp tục thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước. Mong các bạn bè quốc tế quan tâm hỗ trợ giúp đỡ với tinh thần cùng chia sẻ tầm nhìn, cùng làm, cùng hưởng, cùng chiến thắng, cùng phát triển...luôn luôn bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, của doanh nghiệp, các nhà đầu tư", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam hoạt động theo mô hình "một trung tâm, hai điểm đến" tại TP.HCM và TP. Đà Nẵng. Trong đó, TP.HCM sẽ là đầu mối tài chính quy mô lớn, phát triển mạnh về thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ, dịch vụ niêm yết. TP. Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển các dịch vụ tài chính liên quan đến logistics, hàng hải, thương mại tự do và các chuỗi cung ứng công - nông nghiệp.

Đây là mô hình bổ trợ, liên thông, tạo thành một hệ sinh thái tài chính thống nhất, hướng tới quản trị hiện đại, chuẩn mực quốc tế, không cạnh tranh trực tiếp với các Trung tâm tài chính quốc tế khác trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng cho biết từ nay cuối năm 2025, Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ đi vào hoạt động; đồng thời yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung pháp lý đặc thù cho Trung tâm tài chính quốc tế, phát triển đồng bộ hạ tầng và dịch vụ thiết yếu như giao thông, viễn thông, logistics...) tại TP.HCM và TP. Đà Nẵng.

Sớm ban hành Nghị định về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam nhằm thúc đẩy quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn Việt Nam.