Đề xuất thử nghiệm tài sản số, tiền số tại trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định thành lập trung tâm tài chính quốc tế được đặt tại hai địa điểm là TP.HCM và Đà Nẵng, trong đó mỗi nơi có vai trò, định hướng phát triển riêng.

Theo đó, trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng sẽ thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình mới như tài sản số, tiền số, thanh toán, chuyển tiền kỹ thuật số; thành lập các sàn giao dịch và nền tảng giao dịch mới…

Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng cũng tập trung phát triển các lĩnh vực tài chính xanh, tài chính thương mại phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức và cá nhân không cư trú (dịch vụ tài chính offshore), các hoạt động thương mại xuyên biên giới gắn với khu thương mại tự do, các khu công nghệ cao, khu kinh tế mở, khu công nghiệp.

Trước đó, chiều 21/6, làm việc với Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình về kế hoạch xây dựng trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, Chủ tịch TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết trung tâm tài chính quốc tế sẽ tập trung vào lĩnh vực chuyên biệt như tài chính xanh, tài chính thương mại phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức và cá nhân không cư trú (như dịch vụ tài chính offshore), hoạt động thương mại xuyên biên giới gắn với khu thương mại tự do, các khu công nghệ cao, khu kinh tế mở, khu công nghiệp...

Nơi đây cũng sẽ thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình mới như tài sản số, tiền số, thanh toán số; thu hút các quỹ đầu tư, quỹ kiều hối, công ty quản lý quỹ vừa và nhỏ; thúc đẩy phát triển các startup cung cấp giải pháp tài chính phục vụ đời sống tiêu dùng, du lịch, thương mại, logistics; hỗ trợ, tư vấn, phát triển các dịch vụ pháp lý có liên quan.

Đồng thời, trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng sẽ tập trung mạnh vào đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, lượng tử, dữ liệu lớn, blockchain... để tạo lợi thế cạnh tranh. Thành phố sẽ thu hút nhà đầu tư lớn và nhà phát triển, startup, chuyên gia công nghệ và có tư duy toàn cầu đến sinh sống, làm việc và tạo ra giá trị vượt trội.

Trong khi đó, Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM tập trung phát triển thị trường vốn gắn với dịch vụ quản lý tài sản, quản lý quỹ, bảo hiểm, các sản phẩm tài chính, phái sinh tài chính; hệ thống ngân hàng, sản phẩm thị trường tiền tệ; cơ chế thử nghiệm (sandbox) về fintech, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính; thành lập các sàn giao dịch chuyên biệt, nền tảng giao dịch mới; thị trường hàng hóa, sàn giao dịch hàng hóa, hàng hóa phái sinh, kết nối với các thị trường hàng hóa vật chất ở trong nước và quốc tế; các dịch vụ chuỗi cung ứng khu vực, trung tâm logistics, vận tải biển.