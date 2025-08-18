Cận cảnh cao ốc 55 tầng sắp khánh thành thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM

Ngày mai (19/8), Lễ khánh thành và ra mắt Tòa nhà Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina (Saigon Marina IFC) sẽ diễn ra tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn.

Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina là một trong 80 dự án trọng điểm trên cả nước được khánh thành, khởi công chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), đồng thời đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Tọa lạc trên khu đất Ba Son – nơi từng gắn liền với lịch sử ngành công nghiệp đóng tàu và thương cảng Sài Gòn, Saigon Marina IFC sở hữu vị trí chiến lược khi vừa tiếp giáp sông Sài Gòn, vừa kết nối trực tiếp các trục giao thương trọng điểm như đại lộ Tôn Đức Thắng – Nguyễn Huệ và nhanh chóng tiếp cận các khu hành chính, kinh doanh trung tâm.

Đặc biệt, tòa nhà còn kết nối trực tiếp với ga Ba Son – tuyến Metro số 1, áp dụng mô hình đô thị TOD (Transit-Oriented Development), góp phần giảm tải áp lực đường bộ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia quốc tế.

Công trình gồm 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 106.000 m², được xây dựng trên khu đất hơn 6.000 m², là một trong những tòa tháp cao nhất TP.HCM.

Saigon Marina IFC được thiết kế đa chức năng, bao gồm văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, khách sạn, không gian hội nghị, hội thảo và các tiện ích cao cấp. Khi đi vào vận hành, tòa nhà dự kiến phục vụ khoảng 10.000 người làm việc thường xuyên.

Về kiến trúc, tòa nhà sử dụng hệ mặt dựng kính hai lớp giúp giảm nhiệt, tiết kiệm năng lượng. Khoảng 30% diện tích được bố trí cho mảng xanh, nổi bật là khu vườn treo từ tầng 35 đến tầng 43. Sảnh chính cao 9 m, hệ thống 34 thang máy thông minh cùng các giải pháp công trình xanh đã giúp Saigon Marina IFC đạt chứng nhận LEED Gold của Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC).

Không chỉ đáp ứng công năng, Saigon Marina IFC còn được đầu tư nhiều chi tiết tạo dấu ấn nhận diện, như hệ thống LED bao phủ toàn bộ mặt dựng, màn trình chiếu ánh sáng nghệ thuật ban đêm, đài phun và nhạc nước tại khuôn viên, góp phần định hình hình ảnh một trung tâm tài chính hiện đại bên bờ sông Sài Gòn.

Theo Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế là chiến lược dài hạn. Saigon Marina IFC được xác định là công trình mở đầu, cung cấp hạ tầng hiện đại, mặt bằng chất lượng cao phục vụ hoạt động tài chính, đầu tư và kinh doanh quốc tế tại TP.HCM.

Theo Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (Nghị quyết số 222) có hiệu lực từ 1/9, Trung tâm tài chính quốc tế là khu vực có ranh giới địa lý xác định, do Chính phủ thành lập, đặt tại TP.HCM và TP Đà Nẵng, tập trung hệ sinh thái đa dạng các dịch vụ tài chính và dịch vụ hỗ trợ.

Tại TP.HCM, giữa tháng 7, Sở Tài chính đã chính thức công bố không gian Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM có tổng diện tích 793 ha trải rộng tại phường Bến Thành, phường Sài Gòn, khu vực Thủ Thiêm và 64 ha sông Sài Gòn.

Khu lõi của trung tâm tài chính có diện tích 9,2 ha đặt tại trung tâm Thủ Thiêm, bao gồm xây dựng trụ sở cơ quan quản lý, giám sát, tài phán.

TP.HCM dự kiến sơ bộ đầu tư cho Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM khoảng 172.000 tỷ đồng.