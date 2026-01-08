Trung Quốc cáo buộc trùm lừa đảo Trần Chí điều hành mạng lưới tội phạm từ Campuchia

(VTC News) -

Theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc, Campuchia bắt giữ ba công dân Trung Quốc, trong đó có "ông trùm lừa đảo" Trần Chí- người sáng lập Prince Holding Group.

Tờ SCMP đưa tin Trần Chí bị cáo buộc điều hành mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm cáo buộc liên quan đến sòng bạc và gian lận.

Bộ Nội vụ Campuchia thông tin thêm lực lượng thực thi pháp luật của cả hai nước phối hợp làm việc trong vụ án này suốt nhiều tháng. Tuy nhiên, cơ quan này không cung cấp thông tin chi tiết về Trần Chí hoặc các tội danh bị cáo buộc của ông ta, nhưng cho biết ông ta chính thức bị tước quốc tịch Campuchia vào tháng 12 theo luật pháp địa phương.

"Ông trùm lừa đảo" Trần Chí bị trục xuất về Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Việc tước bỏ quốc tịch Campuchia của Trần Chí có thể mở đường cho việc thiết lập quyền tài phán của Trung Quốc trong vụ án này. Bởi vì Trung Quốc không cho phép công dân có song tịch và trong tuyên bố của mình, Bắc Kinh nhấn mạnh hắn ta là công dân Trung Quốc.

Cùng thời điểm, Ngân hàng trung ương Campuchia thông tin Ngân hàng Prince Bank "bị thanh lý theo luật pháp của Vương quốc Campuchia". Prince Bank là ngân hàng thuộc hệ sinh thái Prince Group của "ông trùm lừa đảo" gốc Trung Quốc Trần Chí.

Thông cáo báo chí cũng nêu rõ Prince Bank không được phép tiến hành các hoạt động như nhận tiền gửi và cung cấp tín dụng. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Morison Kak MKAl được chỉ định là đơn vị thanh lý chính thức để giám sát quá trình này.

Trần Chí, 37 tuổi - Chủ tịch sáng lập Prince Holding Group - tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng. Các đơn vị nòng cốt của tập đoàn gồm Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate Group và Prince Bank.

Prince Holding Group cho biết đang triển khai các dự án trị giá hơn 2 tỷ USD tại Campuchia, trong đó có trung tâm thương mại Prince Plaza tại thủ đô Phnom Penh.

Theo các nguồn tin truyền thông, Trần Chí sinh ra tại Trung Quốc và mang song tịch Campuchia - Anh. Trên website doanh nghiệp, Trần Chí được giới thiệu là “doanh nhân được kính trọng và nhà hảo tâm nổi bật trong cộng đồng kinh doanh Campuchia”, tham gia nhiều hoạt động từ thiện thông qua Quỹ Prince Foundation.

Hiện tại, Trần Chí đã bị nhà chức trách Campuchia bắt giữ và trục xuất về Trung Quốc.