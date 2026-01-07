Campuchia bắt giữ, trục xuất 'ông trùm lừa đảo' Trần Chí về Trung Quốc

(VTC News) -

CNA đưa tin, "ông trùm lừa đảo" gốc Trung Quốc Trần Chí, người bị cáo buộc đứng sau mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn sử dụng lao động bị buôn bán tại Campuchia, đã bị nhà chức trách Campuchia bắt giữ và trục xuất về Trung Quốc.

"Ông trùm lừa đảo" Trần Chí - Chủ tịch Prince Group. (Ảnh: Prince Holding Group)

Trong tuyên bố chính thức, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết lực lượng chức năng đã “bắt giữ ba công dân Trung Quốc gồm: Trần Chí, Từ Ký Lương và Thiệu Ký Huy và dẫn độ họ về Trung Quốc”.

Theo đó, chiến dịch được tiến hành hôm 6/1 trong khuôn khổ hợp tác đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia và theo yêu cầu từ phía Trung Quốc.

Trần Chí là nhà sáng lập Prince Holding Group, một trong những tập đoàn tư nhân lớn tại Campuchia. Tháng 10 năm ngoái, chính phủ Mỹ cáo buộc ông ta là kẻ chủ mưu điều hành một vụ lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn, trong đó các nạn nhân bị cưỡng bức lao động để thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến.

Theo cáo trạng phía Mỹ, Trần Chí bị truy tố vắng mặt với các tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Nhà chức trách cho rằng Trần Chí cùng các đồng phạm đã lợi dụng lao động bị buôn bán để lừa đảo nhà đầu tư, sau đó sử dụng số tiền thu được để mua du thuyền, máy bay phản lực và một tác phẩm của danh họa Picasso.

Hơn 14 tỷ USD bitcoin đã bị thu giữ trong vụ việc. Khi đó, Giám đốc FBI Kash Patel mô tả đây là “một trong những vụ triệt phá gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử”.

Các doanh nghiệp liên quan đến Trần Chí cũng bị Mỹ và Anh áp đặt trừng phạt trong khuôn khổ một chiến dịch chung nhằm vào một “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”.

Trần Chí và Prince Holding Group

Trần Chí, 37 tuổi, là Chủ tịch sáng lập Prince Holding Group - tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng. Các đơn vị nòng cốt của tập đoàn gồm Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate Group và Prince Bank.

Prince Holding Group cho biết đang triển khai các dự án trị giá hơn 2 tỷ USD tại Campuchia, trong đó có trung tâm thương mại Prince Plaza tại thủ đô Phnom Penh.

Theo các nguồn tin truyền thông, Trần Chí sinh ra tại Trung Quốc và mang song tịch Campuchia – Anh. Trên website doanh nghiệp, Trần Chí được giới thiệu là “doanh nhân được kính trọng và nhà hảo tâm nổi bật trong cộng đồng kinh doanh Campuchia”, tham gia nhiều hoạt động từ thiện thông qua Quỹ Prince Foundation.