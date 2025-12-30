Thủ tướng: Báo cáo gửi EC phải trung thực, không chạy theo thành tích

Phiên họp được truyền trực tuyến tới 22 tỉnh, thành phố ven biển.

Tại phiên họp, Thủ tướng đề nghị hoàn thành Báo cáo tiến độ chống khai thác IUU và phát triển ngành thủy sản bền vững, có trách nhiệm gửi Ủy ban châu Âu (EC), theo đó báo cáo phải trung thực, khách quan, không chạy theo thành tích.

Toàn cảnh phiên họp.

Báo cáo cập nhật tình hình, kết quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết: Bộ đã hoàn thiện báo cáo tiến độ chống khai thác IUU và phát triển ngành thủy sản bền vững, có trách nhiệm cập nhật dữ liệu đến ngày 24/12/2025; đề nghị các bộ, ngành và các địa phương báo cáo dữ liệu đến ngày 31/12/2025 để Bộ Nông nghiệp và Môi trường cập nhật bổ sung gửi EC trước ngày 5/1/2026.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã xây dựng xong cơ sở dữ liệu quản lý tàu đã xoá đăng ký, tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU và đã hướng dẫn các địa phương rà soát, cập nhật thường xuyên. Đến ngày 28/12/2025 các địa phương nhập xong dữ liệu 18.024 tàu cá xoá đăng ký (từ năm 2020) vào cơ sở dữ liệu để các cơ quan chức năng truy cập, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm (nếu có). Trong tuần không ghi nhận tàu cá nào bị nước ngoài bắt giữ.

Liên quan đến các lô cá cờ kiếm vi phạm của 2 Công ty tại Khánh Hòa (Công ty TNHH T&H Nha Trang và Công ty TNHH Thịnh Hưng), ngày 13/12/2025, Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức" và về tội "Lừa dối khách hàng". Hiện Công an tỉnh Khánh Hoà mở rộng điều tra các cá nhân, tổ chức có liên quan và chưa phát hiện vi phạm.

Bộ trưởng cũng cho biết, tổng số tàu cá hiện có của các địa phương đã đăng ký và được cập nhật trên Vnfishbase là 79.174/79.174 tàu cá (đạt 100%). Đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, theo báo cáo của địa phương đã được kiểm soát, giao xã/phường, lực lượng, cán bộ quản lý vị trí neo đậu.

Trong tuần đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát 4.811 lượt tàu cá rời cảng và 4.921 lượt tàu cập cảng theo quy định và giám sát được sản lượng thủy sản khai thác qua cảng là 16.136 tấn trên Hệ thống eCDT. Trong tuần, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, thông tấn báo chí tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông về nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết đã phân loại tàu nào đủ điều kiện đăng ký, các tàu không đủ điều kiện hoạt động. Qua rà soát đánh giá không còn nữa thì thông báo mất tích, phải có thủ tục, xác nhận của chủ tàu.

"Chúng tôi yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương họp dân, tổ chức mấy trăm buổi họp dân; tuyên truyền đến tận ngư dân, gia đình ngư dân đang tập trung khắc phục những điểm hạn chế; An Giang đang nỗ lực làm ngày, làm đêm tiếp tục cùng các tỉnh quản lý đội tàu", ông Hồ Văn Mừng cho hay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần tái cơ cấu ngành thủy sản đúng hướng, lành mạnh, bền vững; xử lý dứt điểm các nhiệm vụ được giao. Thủ tướng cho rằng báo cáo tiến độ chống khai thác IUU và phát triển ngành thủy sản bền vững phải thực hiện trung thực, khách quan, không chạy theo thành tích.

"Đây là làm cho chính mình, làm để tái cơ cấu lại cái ngành thủy sản đi đúng hướng, lành mạnh, phát triển có tinh chất lâu dài, bền vững, không có hình thức, không chạy theo thành tích. Chuẩn hóa số liệu giữa các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là các vấn đề mà EC khuyến nghị. Bám sát vào để trên cơ sở đó có báo cáo cho chuẩn mực", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, cập nhật số liệu của các địa phương để hoàn thiện báo cáo và gửi EC trước ngày 5/1/2026. Tiếp tục thường xuyên trao đổi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với EC để kịp thời cung cấp thông tin khi bạn yêu cầu.

Về dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, tái cơ cấu ngành thủy sản vững, tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân, chuyển đổi nghề... Thủ tướng đề nghị cập nhật các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp Ban chỉ đạo IUU gần đây, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị, trình Thủ tướng ban hành trước ngày 06/01/2026.

Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục tổ chức các đoàn công tác kiểm tra liên ngành chống khai thác IUU tại địa phương. Bộ Công an chỉ đạo điều tra, xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan các lô cá cờ kiếm gian lận và các tổ chức/cá nhân có liên quan. Bộ Quốc phòng tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát vùng biển giáp ranh với các nước; kiểm soát chặt tàu cá xuất/nhập bến; kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu không đủ điều kiện.

Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện về thể thức và ngôn ngữ của Báo cáo gửi EC, phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Khẩn trương làm việc, thống nhất thông tin các vụ tàu cá/ngư dân Việt Nam bị bắt giữ ở nước ngoài để địa phương xử lý dứt điểm.

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin, truyền thông về các hoạt động chống khai thác IUU; tăng cường truyền thông đúng trọng tâm và nỗ lực gỡ cảnh báo "thẻ vàng" IUU.

Với các địa phương, Thủ tướng đề nghị cập nhật kết quả chống IUU đến 31/12/2025, gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường đúng hạn để tổng hợp. Rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh về VMS, vượt ranh giới; chịu trách nhiệm về việc "khép hồ sơ"; đồng thời triển khai eCDT đồng bộ tại cảng/điểm lên cá và hướng dẫn khai báo theo quy định từ 01/01/2026.

Giao Chủ tịch UBND các tỉnh An Giang, Cà Mau, Đắk Lắk chỉ đạo xử lý dứt điểm các tàu cá vi phạm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05/01/2026. Đề nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm vì đây là nhiệm vụ được giao nhiều tuần, nhiều tháng.

Đề nghị 15/22 địa phương ban hành kế hoạch chuyển đổi nghề, tạo sinh kế bền vững cho ngư dân trước ngày 06/01/2026. Nếu nhiệm vụ này không hoàn thành trong tuần sau, đề nghị lãnh đạo, người đứng đầu tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ. Đồng thời có cơ cấu tái cơ cấu nghề nghiệp cho nhân dân, tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân.

Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ kịp thời.