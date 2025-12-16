Thủ tướng đề nghị cá thể hóa trách nhiệm, chống khai thác IUU

Tối 16/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 26 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Toàn cảnh phiên họp.

Báo cáo, cập nhật tình hình, kết quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đã xây dựng báo cáo tiến độ theo yêu cầu của Ủy ban châu Âu (EC) và gửi xin ý kiến các bộ, ngành và địa phương.

Trên cơ sở góp ý của các Bộ, ngành, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo báo cáo; thành lập tổ công tác hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị kịch bản làm việc trực tuyến trao đổi kỹ thuật với Ủy ban châu Âu và chuẩn bị nội dung, các điều kiện cần thiết để tổ chức họp, làm việc trực tuyến, trực tiếp với EC.

Bên cạnh đó, hoàn thiện chuẩn hoá cơ sở dữ liệu quốc gia về thuỷ sản để giới thiệu với đoàn thanh tra EC. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết đã có thư liên hệ với Ủy ban châu Âu và hiện đang đợi ý kiến trả lời.

Phiên họp được truyền trực tuyến tới 22 tỉnh, thành phố ven biển.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nêu rõ: "Điều cần nhất của Ủy ban châu Âu lúc này là cần trung thực. EC đã nhìn thấy sự quyết tâm, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng và cả hệ thống chính trị của Việt Nam, giờ EC cần là báo cáo trung thực.

Hiện báo cáo được Bộ Nông nghiệp và Môi trường thay mặt cho các cơ quan tổng hợp, gửi báo cáo tới Thủ tướng, Phó Thủ tướng vào hôm qua (15/12), trên cơ sở đó giao cho các địa phương trong một vài ngày tới rà soát, chuẩn hóa lại số liệu đúng nhất và sẽ ký báo cáo gửi cho Ủy ban châu Âu".

Bộ trưởng Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết đã hoàn thiện Chỉ thị của Thủ tướng về quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam.

Đồng thời các đoàn công tác liên ngành cũng đã kiểm tra chống khai thác IUU tại tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Ninh Bình, tỉnh Nghệ An, tỉnh An Giang và Thanh Hoá.

Thiếu tướng Đỗ Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) cho biết, trong tuần qua, cơ quan điều tra dự kiến khởi tố một vụ án liên quan đến hành vi tổ chức cho công dân Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài. Về công tác phối hợp làm việc với EC, Bộ Công an khẳng định quan điểm thống nhất và minh bạch số liệu.

"Các số liệu về nguồn gốc thủy sản nhập khẩu vào thị trường EC đều nằm trong diện được phía EC kiểm soát. Vì vậy, các bộ, ngành và địa phương cần rà soát lại toàn bộ các nguồn xuất khẩu vào EC, xác định rõ sản lượng, chủng loại hàng hóa đưa vào thị trường này để có căn cứ tính toán, đối chiếu chính xác", Thiếu tướng Đỗ Quang Phương nói.

Các cơ quan chức năng cũng đã mở rộng điều tra, xác minh quá trình thu mua, chế biến, xuất khẩu, tiêu thụ các lô hàng của các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm khai thác IUU; đồng thời hoàn thành việc số hóa toàn diện hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý hoạt động tàu cá, kết nối liên thông, tích hợp, đa mục tiêu và đạt tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống"; hoàn thiện xây dựng video tuyên truyền hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý xuất, nhập cảng tàu cá trên VNeID thống nhất trên toàn quốc. Song song với đó là xây dựng, hoàn thiện Đề án phát triển ngành thuỷ sản bền vững.

Hiện cả nước có 79.231 tàu cá được cập nhật trên Vnfishbase (đạt 100%). Đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đã được kiểm soát, quản lý ở vị trí neo đậu. Trong tuần qua đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát 3.165 lượt tàu cá rời cảng và 3.056 lượt tàu cập cảng theo quy định và giám sát được sản lượng thủy sản khai thác qua cảng là 8.765 tấn. Trong tuần cũng không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ.

Công an tỉnh Khánh Hòa có quyết định khởi tố vụ án đối với Công ty TNHH T&H Nha Trang và Công ty TNHH Thịnh Hưng đối với các lô hàng cá kiếm. Các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, thông tấn báo chí tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông về nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan trong hệ thống chính trị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm vào cuộc tích cực trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), theo đó, tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật và phải vào cuộc quyết liệt vì đây là uy tín, danh dự của đất nước.

Nhấn mạnh trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý dân cư, Thủ tướng đề nghị phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm; rà soát kiểm tra việc quản lý dân cư.

"Tôi đề nghị phải rõ, công dân của địa phương nào phải chịu trách nhiệm. Trước hết là Bí thư, Chủ tịch phải chịu trách nhiệm, phải cá thể hóa trách nhiệm. Bây giờ đã cài VNeid rồi, phải kiểm tra được công dân của mình đi đâu, làm gì mà chưa về thì phải biết. Các công cụ có trong tay mà không làm được thì trách nhiệm của cán bộ quản lý. Tôi đề nghị phải theo dõi, quản lý dân cư", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra làm rõ tỉnh nào chưa tích cực trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); theo đó phải cá thể hóa trách nhiệm, nếu sai phạm phải xử lý kịp thời, đặc biệt trong quản lý đội tàu không đủ điều kiện mà vẫn ra khơi; xử lý cán bộ nếu không biết giáo dục, quản lý công dân.

Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể phải vào cuộc quyết liệt, lên án, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Các đại biểu dự phiên họp.

Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan phải có trách nhiệm vào cuộc xử lý những doanh nghiệp nào nhập những lô hàng thuỷ sản trái phép. Bộ Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở đề xuất của EC nếu không đúng phải có lý giải còn đúng phải giải quyết nhanh.

Đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an rà soát, nếu thiếu lực lượng, phương tiện quản lý thì báo cáo ngay Chính phủ, Thủ tướng xem xét bổ sung kinh phí để tăng cường quản lý chặt.

Cho rằng, hiện có 7/22 tỉnh, thành phố mới ban hành chính sách chuyển đổi nghề cho người dân, Thủ tướng yêu cầu trong 5 ngày nữa 15 tỉnh, thành còn lại phải hoàn thành chính sách chuyển đổi nghề.

Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin, truyền thông về các hoạt động chống khai thác IUU; tăng cường truyền thông đúng trọng tâm; tích cực vào cuộc, tuyên truyền, tạo đồng thuận trong dư luận xã hội lên án hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).