Thủ tướng: Xử nghiêm cá nhân, doanh nghiệp tiếp tay, dung túng cho hành vi IUU

(VTC News) -

Thủ tướng ghi nhận trong tuần, nhiều nhiệm vụ tiếp tục có chuyển biến tích cực, nhiều nhiệm vụ trọng tâm được hoàn thành theo đúng yêu cầu tiến độ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: TTXVN)

Giao nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng một lần nữa nhắc lại yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng nếu để tái diễn tình trạng tàu cá vi phạm hoặc chậm tiến độ gỡ "thẻ vàng" IUU.

"Các hiệp hội, doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành việc không thu mua, chế biến, xuất khẩu các sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác IUU. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong điều tra, xác minh, xử lý nghiêm, triệt để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thủy sản làm ăn phi pháp, tiếp tay, dung túng cho hành vi IUU", Thủ tướng quán triệt.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc cập nhật đầy đủ dữ liệu lên các cơ sở dữ liệu nghề cá như: Cơ sở dữ liệu quốc gia về nghề cá (Vnfishbase); xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản; hệ thống giám sát tàu cá VMS.

Thủ tướng yêu cầu luôn trong tâm thế sẵn sàng đón đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) và cung cấp thông tin bảo đảm đầy đủ, thống nhất, đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương ven biển đánh giá đầy đủ, toàn diện kết quả thực hiện Kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam. Phối hợp với Bộ Quốc phòng triển khai, thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp liên ngành về chống khai thác IUU.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp các bộ, ngành kiểm tra, hướng dẫn tất cả các địa phương ven biển, có tàu cá chuẩn bị kỹ nội dung làm việc với đoàn thanh tra lần thứ 5 của EC. Tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch đàm phán, làm việc với đoàn thanh tra của EC và báo cáo cập nhật tiến độ chống khai thác IUU.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường còn được giao chủ động liên hệ với Tổng vụ Các vấn đề về biển và hải sản của EC để làm rõ và cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ đoàn thanh tra; thường xuyên giữ liên hệ, trao đổi, cung cấp đầy đủ thông tin với EC, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng những nội dung vượt thẩm quyền.

Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam theo Hiệp định PSMA và bằng tàu container, bảo đảm ngăn chặn triệt để nguyên liệu thủy sản khai thác IUU xâm nhập vào thị trường Việt Nam.

Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp liên ngành về chống khai thác IUU; tiếp tục thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát tại vùng biển giáp ranh; kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, xử lý nghiêm tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động.

Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng đẩy nhanh công tác điều tra, củng cố hồ sơ đưa ra truy tố, xét xử các vụ việc đã khởi tố theo quy định. Tiếp tục hoàn thiện tính năng hệ thống quản lý tàu cá xuất, nhập bến trên phần mềm VNeID, phục vụ công tác kiểm soát tàu cá và ngư dân xuất nhập bến theo quy định.

Thủ tướng chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố ven biển, có tàu cá chủ động nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, hiệu quả các biện pháp chống khai thác IUU trên địa bàn, tuyệt đối không để vi phạm, tiêu cực làm ảnh hưởng đến nỗ lực chung gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của EC.

Các địa phương cần theo dõi, giám sát chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển 24/24 giờ qua hệ thống VMS; cảnh báo, liên hệ kịp thời với chủ tàu, thuyền trưởng đảm bảo không để phát sinh các vụ việc vi phạm mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển.

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thành xử lý dứt điểm việc tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ năm 2024 và năm 2025 đã có thông tin về đăng ký tàu cá, ngư dân; ban hành chính sách chuyển đổi nghề, tạo sinh kế bền vững cho ngư dân (hoàn thành trước 30/11).

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường có báo cáo gửi EC, Bộ Ngoại giao cử một Thứ trưởng trao đổi, tiếp xúc với EC trong tuần về nội dung này.

100% số tàu cá trên cả nước được cập nhật trên cơ sở dữ liệu

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, trong tuần vừa qua, các bộ, ngành, địa phương hoàn thành được 85/99 nhiệm vụ (tăng 30 nhiệm vụ so với tuần trước), đang tiếp tục triển khai 14 nhiệm vụ theo tiến độ Thủ tướng giao.

Công tác quản lý tàu cá và giám sát hoạt động khai thác tiếp tục tiến triển rõ rệt. 100% số tàu cá (79.360 tàu cá) được đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase. Số tàu cá không đủ điều kiện hoạt động được các địa phương kiểm soát, giao xã/phường, lực lượng, cán bộ quản lý có vị trí neo đậu của tàu cá. Bên cạnh đó, đã kết nối liên thông cơ sở dữ liệu VNFishbase với phần mềm kiểm soát tàu cá của Bộ Quốc phòng, VNeID của Bộ Công an (xử lý được vấn đề xung đột số liệu giữa các nền tảng).

100% số tàu cá trên cả nước được cập nhật trên cơ sở dữ liệu. (Ảnh minh họa)

Trong tuần, không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý. Tình hình xử lý vi phạm pháp luật trong khai thác IUU tiếp tục có chuyển biến tích cực; công tác thực thi pháp luật, xử lý tàu cá vi phạm khai thác IUU được thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở nước ngoài.

Lũy kế đến nay cơ bản hoàn thành việc xử lý số vụ việc vi phạm mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác, đạt tỉ lệ 99,97% (còn 08/21.873 vụ). Riêng trong tuần vừa qua, xử lý được 64 vụ việc vi phạm tồn đọng mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác, giảm từ 72 vụ xuống còn 8 vụ; có 17/22 địa phương đã xử lý xong, tăng 2 địa phương hoàn thành so với tuần trước.

Theo báo cáo của Bộ Công an đã đưa ra xét xử 9 vụ/16 bị cáo về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép" và tội "Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử".