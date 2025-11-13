Thứ trưởng KH&CN: Bộ sẽ sát cánh cùng địa phương, chỉ bàn làm, không bàn lùi

(VTC News) -

Ngày 13/11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị tập huấn về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ KH&CN.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các Sở KH&CN, xã, phường, đặc khu của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thứ trưởng KH&CN Bùi Thế Duy phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bùi Thế Duy nhấn mạnh: “Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là những gì thuộc thẩm quyền của Thủ tướng thì phân cấp cho các Bộ, thẩm quyền của Bộ sẽ được phân cấp cho Ủy ban nhân dân và các sở. Thậm chí có những nội dung được giao trực tiếp cho cấp xã thực hiện”.

Theo Thứ trưởng, quá trình sắp xếp lại bộ máy và hợp nhất cơ quan quản lý ở một số địa phương khiến phạm vi công việc của các sở được mở rộng đáng kể. Nhiều giám đốc, phó giám đốc và cán bộ chuyên môn phải đảm nhận các lĩnh vực mới, đòi hỏi thời gian thích ứng và bồi dưỡng nghiệp vụ.

Việc mở rộng phạm vi phân cấp cũng đặt ra thách thức lớn về năng lực cán bộ, nhất là ở cấp xã, khi nhiều nội dung mới được giao trong khi kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế.

Trước thực tế đó, Bộ KH&CN đã biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn gần 300 trang, trong đó mỗi thủ tục hành chính, mỗi nội dung phân cấp, phân quyền đều có hướng dẫn ngắn gọn, dễ tra cứu, được ví như “cẩm nang nghiệp vụ” cho cán bộ cơ sở.

Ngoài ra, Bộ cũng tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu kéo dài nhiều ngày cho lãnh đạo các Sở KH&CN trên cả nước, đồng thời cử cán bộ của các Cục, Vụ trực tiếp xuống địa phương để hướng dẫn thực hành, giải quyết thử hồ sơ thực tế.

Thứ trưởng khẳng định, Bộ KH&CN xác định bằng mọi cách phải bảo đảm, trong năm 2025, cán bộ cấp Sở và cấp xã có thể triển khai đầy đủ các nội dung được phân cấp, phân quyền.

Bộ KH&CN sẽ duy trì cơ chế hỗ trợ thường xuyên, giao các Cục, Vụ tổ chức hội nghị trực tuyến định kỳ hàng tháng, hàng quý để giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai phân cấp, phân quyền.

“Các cục trưởng, vụ trưởng cần coi cán bộ địa phương được tập huấn như những nhân viên mới vào nghề, cần được hướng dẫn đến khi làm thành thạo công việc. Các đồng chí phải sát cánh với địa phương, chỉ bàn cách làm, không bàn lùi”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Qua tổng hợp, một số địa phương còn lo ngại về khả năng thực thi, thậm chí muốn “trả lại” quyền cho Bộ. Tuy nhiên, tinh thần của Bộ KH&CN là đồng hành và hỗ trợ đến cùng, để các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân tốt hơn, giảm thời gian và chi phí thủ tục hành chính.

Theo Vụ Pháp chế (Bộ KH&CN), trong năm 2025, Bộ đã tham mưu trình Chính phủ ban hành 2 Nghị định, đồng thời ban hành theo thẩm quyền 4 Thông tư liên quan đến phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ.

Cụ thể, Bộ đã thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền 103 nhiệm vụ, trong đó, phân định thẩm quyền cho chính quyền địa phương 7 nhiệm vụ; phân cấp, phân quyền 96 nhiệm vụ.

Ngoài ra, Bộ đã ban hành 4 quyết định công bố thủ tục hành chính và thực hiện công bố công khai 125 thủ tục hành chính.

Hiện nay, Bộ KH&CN đang tiếp tục sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến phân cấp, phân quyền khác như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị định số 63/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Nghị định số 105/2016 về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường...