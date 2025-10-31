Doanh nghiệp tư nhân được đầu tư các dự án công nghệ rủi ro cao, tiềm năng lớn

(VTC News) -

Tại buổi Họp báo thường kỳ tháng 10 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) diễn ra sáng 31/10 tại Hà Nội, ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ cho biết, Nghị định số 264 lần đầu tiên có những quy định mới về đầu tư tài chính và quỹ đầu tư mạo hiểm.

Theo đó, cơ chế mới này cho phép huy động nguồn vốn tư nhân vào các dự án nghiên cứu phát triển có rủi ro cao nhưng tiềm năng lớn, thay vì chỉ dựa vào ngân sách Nhà nước như trước đây.

Bước đột phá này nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo mô hình đối tác công – tư, khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào công nghệ mới.

Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ, Bộ KH&CN phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Minh Sơn)

Nhấn mạnh về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương cho biết, chủ trương hiện nay là giao cho các doanh nghiệp trong nước thực hiện những "bài toán lớn" của Nhà nước. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng tự chủ mà còn tạo cơ hội cho các sản phẩm và dịch vụ công nghệ "Make in Vietnam" có đầu ra.

Thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục hoàn thiện các hướng dẫn chi tiết, đặc biệt là cơ chế "sandbox" – một mô hình thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ số. Khi khung pháp lý được thiết lập, doanh nghiệp sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để thử nghiệm, áp dụng và mở rộng các mô hình công nghệ mới.

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho KHCN và đổi mới sáng tạo

Cũng tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết, trong tháng 10, Bộ KH&CN đã trình Chính phủ và Thủ tướng ban hành 1 nghị quyết, 7 nghị định và 7 quyết định quan trọng, bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng tâm của ngành. Trong tháng 10/2025, hàng loạt văn bản pháp luật quan trọng được ban hành đã góp phần hoàn thiện khung khổ thể chế, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - lĩnh vực được xem là động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế và chuyển đổi số quốc gia.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Minh Sơn)

Đặc biệt, việc bổ sung dự án Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong tiến trình xây dựng hành lang pháp lý cho một lĩnh vực mang tính đột phá toàn cầu.

Ở cấp Bộ, Bộ KH&CN ban hành 5 Thông tư hướng dẫn chuyên ngành, như: Quy định về kiểm toán kỹ thuật đối với chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy; hướng dẫn đánh giá sơ bộ an toàn hạt nhân cho địa điểm nhà máy điện hạt nhân trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư; quy định trình tự phê duyệt quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet.

Ngoài ra còn có quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; và hướng dẫn xác định vị trí việc làm chuyên trách về chuyển đổi số.

Các văn bản này góp phần hoàn thiện khung pháp lý, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chính phủ bổ sung 25.000 tỷ đồng để triển khai Nghị quyết 57

Về việc triển khai Nghị quyết 57, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết Ban Chỉ đạo Trung ương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang theo dõi chặt chẽ thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần với hàng trăm nhiệm vụ liên quan.

Theo Thứ trưởng, khác với trước đây chỉ giao việc, lần này việc giao nhiệm vụ triển khai Nghị quyết 57 được kèm theo nguồn lực cụ thể. Thứ trưởng dẫn ví dụ, năm nay Chính phủ đã bổ sung 25.000 tỉ đồng, và các Bộ ngành, địa phương đã đăng ký khoảng 16.000 tỉ đồng để triển khai.

Chính phủ cũng chỉ đạo các Bộ ngành và địa phương nếu gặp khó khăn thì được phép đề nghị hỗ trợ. Các doanh nghiệp công nghệ lớn của Việt Nam như Viettel, VNPT, FPT... đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ. Do đó, trọng tâm triển khai là việc tập trung xây dựng các nền tảng số và cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và địa phương.

Tháng 11/2025, Bộ KH&CN sẽ tập trung hoàn thiện 05 dự án Luật trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10, gồm: Luật Chuyển đổi số, Luật Công nghệ cao (sửa đổi), Luật sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi Luật Chuyển giao công nghệ và Luật Trí tuệ nhân tạo.

Đồng thời, tháng 11/2025, Bộ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành những Luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9.

Song song, Bộ KH&CN triển khai các đề án trọng điểm như: Đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Đề án thống kê, đánh giá tỷ trọng đóng góp của công nghệ sinh học; Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn 2050; và Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực năng lượng nguyên tử.