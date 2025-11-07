(VTC News) -

Sáng 7/11, SEMIEXPO Vietnam 2025 - Triển lãm và hội nghị quốc tế hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn và điện tử - khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Với chủ đề “Thúc đẩy khát vọng bán dẫn Việt Nam”, sự kiện đóng vai trò là diễn đàn thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Nghi thức bấm nút khai mạc Triển lãm và hội nghị quốc tế SEMIEXPO Vietnam 2025. (Ảnh: NIC)

Hình thành hệ sinh thái bán dẫn

Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA), cho biết khoảng 10 năm trở lại đây, Việt Nam có những bước tiến vượt bậc, liên tục cập nhật những chính sách mới, đầu tư hạ tầng, đào tạo nhân tài trong ngành bán dẫn.

“Tôi ấn tượng với sự cởi mở, chân thành, sẵn sàng hợp tác của Chính phủ Việt Nam. Tôi thấy được tinh thần lắng nghe, tiếp thu những khuyến nghị, ý tưởng của chúng tôi đưa ra, tạo điều kiện hợp tác thuận lợi với các doanh nghiệp đối tác thế giới.

Đó là một tín hiệu tốt, là điểm khởi đầu mạnh mẽ, thể hiện sự nghiêm túc của Việt Nam khi gia nhập cấu trúc bán dẫn toàn cầu”, Chủ tịch Hiệp hội bán dẫn Đông Nam Á cho hay.

Bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA), phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: NIC)

Thời gian qua, Chính phủ ban hành nhiều chính sách quan trọng như Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Luật Công nghiệp công nghệ số...

Những chính sách này nhằm mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm nhân lực bán dẫn toàn cầu vào năm 2030 và trở thành trung tâm về công nghiệp bán dẫn và điện tử toàn cầu vào năm 2040.

Việt Nam cũng thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn do Phó Thủ tướng làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Mục tiêu của Việt Nam không chỉ là tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, mà còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn tiên tiến, năng động và hấp dẫn của khu vực và thế giới.

Từ một điểm đến sản xuất, lắp ráp truyền thống, Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, vươn lên tham gia sâu vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao như thiết kế, đóng gói tiên tiến, sản xuất.

Những chính sách này tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức và bứt phá trong các lĩnh vực công nghệ then chốt. Đồng thời, Việt Nam chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài, coi đây là động lực quan trọng để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế số.

Việt Nam đi sau nhưng nỗ lực "đuổi kịp, tiến cùng và vượt lên”

Cũng tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết, hiện nay, Việt Nam có hơn 50 doanh nghiệp thiết kế vi mạch với khoảng 7.000 kỹ sư, cùng 15 doanh nghiệp và hơn 10.000 kỹ thuật viên tham gia công đoạn đóng gói, kiểm thử và sản xuất thiết bị, vật liệu bán dẫn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: NIC)

Các đối tác lớn truyền thống như Samsung, Intel, Amkor, Foxconn, Hana Micron tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư và sản xuất tại Việt Nam, minh chứng cho hiệu quả về chi phí, năng suất và chất lượng sản phẩm tại Việt Nam.

Đồng thời, các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như NVIDIA, Qualcomm, Coherent, Marvell cũng chọn Việt Nam là cứ điểm chiến lược để nghiên cứu, phát triển chip bán dẫn, xây dựng nhà máy và mở rộng chuỗi cung ứng.

“Đặc biệt, nhà máy sản xuất chip đầu tiên của Viettel đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hành trình làm chủ công nghệ sản xuất chip của Việt Nam.

Những kết quả này là minh chứng cho niềm tin của các nhà đầu tư toàn cầu, đồng thời thể hiện bước tiến chiến lược của Việt Nam trong hành trình 'đi tắt đón đầu' - phát triển dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm chia sẻ.

Tham dự và phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định rõ quan điểm, tư duy phát triển của Việt Nam là dù đi sau nhưng nỗ lực để “đuổi kịp, tiến cùng và vượt lên” trong những lĩnh vực có lợi thế, bằng trí tuệ và đổi mới sáng tạo của chính người Việt Nam.

Theo đó, trí tuệ Việt Nam – ý chí Việt Nam – khát vọng Việt Nam sẽ là chìa khóa để đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên công nghệ bán dẫn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: NIC)

Phó Thủ tướng cũng chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trong giai đoạn tới, gồm có: Hoàn thiện thể chế và chính sách; đào tạo nhân lực bán dẫn quốc gia đồng thời ưu tiên phát triển giáo dục STEM; đẩy mạnh ưu đãi để thu hút đầu tư chiến lược; phát triển hạ tầng, đề xuất cơ chế mua bán giá điện phù hợp cho các nhà máy sản xuất chip bán dẫn; tăng cường hợp tác quốc tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cũng khẳng định: “Chúng tôi chủ động hợp tác, kết nối với hệ sinh thái bán dẫn của các đối tác chiến lược, thúc đẩy hoạt động liên doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư, sản xuất sản phẩm bán dẫn tại Việt Nam trên tinh thần hai bên cùng có lợi”.

Theo ban tổ chức, SEMIEXPO Vietnam 2025 có sự tham gia của hơn 5.000 đại biểu và hơn 200 gian hàng đến từ các đối tác công nghệ lớn trong lĩnh vực bán dẫn.