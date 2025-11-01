Hưng Yên thí điểm trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ công chức

(VTC News) -

UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức triển khai thí điểm trợ lý ảo dành cho cán bộ công chức (CBCC), đánh dấu bước đi tiên phong trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào cải cách hành chính.

Sản phẩm do Trung tâm Dịch vụ Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel (Viettel AI) phát triển, hướng đến mục tiêu tự động hóa quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian tra cứu và nâng cao hiệu suất công việc cho đội ngũ CBCC.

Trợ lý ảo được sử dụng để hỗ trợ công việc của công chức. (Nguồn: Viettel)

Trợ lý ảo CBCC tỉnh Hưng Yên được xây dựng trên nền tảng công nghệ lõi hiện đại như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mô hình ngôn ngữ lớn và đồ thị tri thức. Từ đó, hệ thống có thể hiểu sâu tiếng Việt, hỗ trợ tra cứu văn bản pháp luật và nội bộ theo ngữ nghĩa, thay vì chỉ tìm kiếm từ khóa.

Đặc biệt, trợ lý ảo có thể gợi ý dự thảo công văn, tờ trình, báo cáo đúng thể thức hành chính; đồng bộ lịch họp, nhắc việc và quản lý kho dữ liệu cá nhân.

CBCC còn có thể thiết lập “Sổ tay AI” riêng, giúp hệ thống học nhanh từ tài liệu cá nhân mà không cần huấn luyện thêm, đảm bảo tính linh hoạt và bảo mật theo phân quyền.

Trong giai đoạn đầu, trợ lý ảo được thí điểm tại Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên cùng một số sở, ban ngành khác. Dự kiến, hệ thống có thể giúp rút ngắn 30 - 50% thời gian xử lý công việc hành chính.

Ông Nguyễn Mạnh Quý, Giám đốc Viettel AI, nhận định: “Thí điểm thành công trợ lý ảo CBCC sẽ tạo lợi thế bứt phá cho Hưng Yên trong lộ trình chuyển đổi số. Khi AI được tích hợp sâu vào quy trình hành chính, hiệu quả sẽ lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia”.

Việc đưa AI vào công tác hành chính không chỉ nâng cao năng suất, mà còn mở ra phương thức làm việc hiện đại, linh hoạt hơn trong kỷ nguyên số. Đây cũng là tiền đề để Viettel tiếp tục nhân rộng giải pháp trên phạm vi toàn quốc.