Thứ trưởng Bộ Y tế là ứng viên phó giáo sư năm 2025

(VTC News) -

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức – chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tim mạch – là một trong các ứng viên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư ngành Y học năm 2025.

Ông Nguyễn Tri Thức sinh năm 1973, hiện là Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy – một trong những cơ sở y tế tuyến cuối lớn nhất cả nước. Với hơn hai thập kỷ gắn bó ngành tim mạch, ông được đánh giá là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.

Khởi đầu sự nghiệp tại khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy từ năm 2000, bác sĩ Nguyễn Tri Thức từng bước đảm nhận nhiều vị trí quan trọng: Phó khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, rồi kiêm nhiệm vai trò Trưởng khoa Điều trị Rối loạn nhịp.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức.

Năm 2015, ông được giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh tại Campuchia – bước ngoặt trong sự nghiệp, đánh dấu đóng góp vào việc mở rộng hợp tác y tế quốc tế của Việt Nam.

Từ tháng 11/2019 đến tháng 6/2024, ông giữ chức Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy và Bí thư Đảng ủy. Trong thời gian này, ông còn là Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế và được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XV. Từ tháng 6/2024, ông giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Y tế.

Bên cạnh vai trò quản lý, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức là nhà khoa học tích cực nghiên cứu và giảng dạy. Ông công bố 56 bài báo khoa học, trong đó 9 bài trên các tạp chí quốc tế uy tín. Các nghiên cứu của ông tập trung vào điều trị rối loạn nhịp, suy tim, can thiệp nội mạch và ghép tạng.

Một số hướng nghiên cứu nổi bật có thể kể đến như: Triển khai các thiết bị điện tử cấy ghép trong tim như CRT, ICD và máy tạo nhịp bó His; Phát triển mô hình điều phối hiến tạng và kỹ thuật ghép thận ABO không tương hợp; Nghiên cứu mối liên hệ giữa bệnh lý chuyển hóa với nguy cơ tim mạch, nhằm tối ưu hóa điều trị toàn diện cho người bệnh.

Những kết quả nghiên cứu không chỉ dừng lại trên các ấn phẩm khoa học mà còn được ứng dụng trực tiếp tại các cơ sở y tế, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và cứu sống nhiều bệnh nhân.

Với những đóng góp nổi bật trong ngành y, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức từng được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng (2012), danh hiệu Thầy thuốc ưu tú (2017), nhiều bằng khen của Bộ Y tế và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ vào các năm 2020 và 2023.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, ông còn tích cực tham gia công tác đào tạo, luôn đảm bảo chất lượng giảng dạy, tuân thủ nghiêm túc các quy định trong đào tạo y khoa.

Hiện ông là một trong những ứng viên phó giáo sư ngành Y học được đề xuất năm 2025 – cột mốc đánh dấu hành trình học thuật và chuyên môn bền bỉ suốt hơn hai thập kỷ gắn bó với ngành y.