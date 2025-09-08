933 ứng viên được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2025

(VTC News) -

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Danh sách năm nay có 933 ứng viên được đề nghị xét công nhận chức danh giáo sư và phó giáo sư. Trong đó có 89 ứng viên giáo sư, 844 ứng viên phó giáo sư ở các ngành/liên ngành. So với năm 2024, số lượng ứng viên năm nay tăng mạnh từ 673 lên 933, tăng 260 người (gần 40%).

Ngành Kinh tế số lượng ứng viên đông nhất với 153, trong đó 11 ứng viên giáo sư, 142 ứng viên phó giáo sư.

Tiếp đến ngành Y học có 124 ứng viên (15 ứng viên giáo sư, 109 ứng viên phó giáo sư); liên ngành Hoá học - Công nghệ thực phẩm 64 ứng viên (8 ứng viên giáo sư, 56 ứng viên phó giáo sư).

7 ngành/liên ngành không có ứng viên giáo sư, gồm: Nông nghiệp - Lâm nghiệp; Luật học; Văn hoá - Nghệ thuật - Thể dục thể thao; Ngôn ngữ học; Cơ học; Thủy lợi; Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học.

Dưới đây là danh sách các ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề xuất công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Danh sách chưa bao gồm ứng viên từ 2 Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học An ninh và Khoa học Quân sự.

Ngành Ứng viên giáo sư Ứng viên phó giáo sư Liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thuỷ sản 1 21 Cơ học 7 Liên ngành Cơ khí - Động lực 5 42 Công nghệ Thông tin 2 35 Dược học 3 18 Liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa 4 40 Giao thông Vận tải 4 37 Khoa học Giáo dục 4 33 Liên ngành Hoá học - Công nghệ Thực phẩm 8 56 Liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ 2 32 Kinh tế 11 142 Luật học 23 Luyện kim 1 2 Ngôn ngữ học 14 Sinh học 5 34 Liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học 6 Tâm lý học 2 10 Thủy lợi 7 Toán học 3 33 Liên ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học 3 16 Liên ngành Văn hoá - Nghệ thuật - Thể dục thể thao 16 Văn học 1 Vật lý 9 44 Liên ngành Xây dựng - Kiến trúc 7 34 Y học 15 109

Xem chi tiết danh sách ứng viên được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2025: Tại đây

Theo kế hoạch, từ ngày 29/8-26/9, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành tiếp tục xét duyệt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Từ ngày 20-31/10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước họp để xét duyệt và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư 2025.