'Thủ phủ' cây ăn trái Gia Lai: Nông dân rạng rỡ thu tiền triệu mỗi ngày

Nông dân Gia Lai rạng rỡ thu tiền triệu mỗi ngày vì làm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Những ngày này, không khí thu hoạch diễn ra nhộn nhịp tại vùng trung du xã Hoài Ân, nơi được ví như “thủ phủ” cây ăn trái năng động của tỉnh Gia Lai.
Từ những vườn bưởi da xanh trĩu quả đến nhà màng dưa lưới xanh mướt, tiếng kéo cắt cuống lách cách xen lẫn tiếng cười nói rộn rã của người dân và các thành viên của Hợp tác xã (HTX) thanh niên Hoài Ân khi vụ mùa mang về tiền triệu mỗi ngày.
Bà Hồ Thị Thi (45 tuổi) chủ khu vườn 2ha với gần 600 gốc bưởi da xanh gần 10 năm tuổi chia sẻ: “Vụ này vườn nhà tôi dự kiến thu khoảng 15 tấn, với giá từ 20.000 - 25.000 đồng/kg từ HTX. Những năm qua người nông dân như chúng tôi cũng yên tâm vì sau khi thu hoạch đều có thương lái mua ngay tại vườn, đỡ lo đầu ra”.
Không chỉ có bưởi da xanh của các hộ dân, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng hiện đại rộng 1.000m² của HTX thanh niên Hoài Ân cũng mang lại hiệu quả với những quả dưa nặng trĩu, được chăm chút kỹ lưỡng.
Với khoản đầu tư khoảng 500 triệu đồng, hệ thống nhà màng và tưới nhỏ giọt tự động giúp kiểm soát tốt dịch bệnh, sản xuất 3 vụ dưa lưới trong năm. Đồng thời thu hoạch xong có người mua ngay tại vườn, người dân và HTX Thanh niên Hoài Ân không phải lo đầu ra, dưa thu hoạch đến đâu tiêu thụ hết đến đó”.
Anh Thái Thành Việt, cán bộ Trung tâm sự nghiệp công xã Hoài Ân cũng là thành viên của HTX thanh niên Hoài Ân, cho biết, vụ dưa lưới này HTX dự kiến thu khoảng 4,5 tấn dưa trên diện tích khoảng 1.000m² với giá bán tại vườn dao động từ 45.000 - 50.000 đồng/kg, mang lại khoản lãi trung bình khoảng 70 triệu đồng/vụ.
Những năm qua, “thủ phủ” cây ăn trái Hoài Ân phát triển mạnh mẽ về nông nghiệp khi xây dựng chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu đến thị trường, gắn liền với vai trò dẫn dắt của HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân được thành lập vào năm 2020.
Đến nay, HTX đã liên kết với 129 hộ dân trên diện tích 100ha bưởi da xanh, trong đó khoảng 80ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Trong đó có 2,5ha đạt chứng nhận hữu cơ và nhiều diện tích đạt chuẩn OCOP 3 sao.
Điểm đột phá trong cách làm nông nghiệp ở Hoài Ân là tính minh bạch và chuẩn hóa, từ chọn giống, chăm sóc, thụ phấn đến thu hoạch, nông dân đều tuân thủ quy trình nghiêm ngặt, sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học và ghi chép nhật ký canh tác.
Mỗi quả bưởi, quả dưa lưới trước khi đưa ra thị trường đều được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc. Người tiêu dùng chỉ cần dùng điện thoại quét mã là nắm rõ toàn bộ thông tin từ vùng trồng đến quy trình chăm sóc.
Nhờ đó, nông sản Hoài Ân đã tiếp cận thành công các kênh phân phối lớn như hệ thống siêu thị, sàn thương mại điện tử và các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn và khu vực.
Theo UBND xã Hoài Ân, trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, không chỉ có bưởi da xanh, dưa lưới, địa phương đặt trọng tâm vào các loại cây ăn quả có thế mạnh khác như bơ sáp, dừa xiêm, chè, mít Thái và sầu riêng…
Đồng thời, người nông dân và chính quyền địa phương Hòai Ân hiện vẫn đang hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi cùng các hoạt động xúc tiến thương mại để giúp nông sản địa phương khẳng định vị thế. Những nụ cười rạng rỡ vào ngày mùa thu hoạch thể hiện hướng đi đúng đắn, mang lại giá trị bền vững cho người làm nông nơi đây.
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