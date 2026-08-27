'Thủ phủ' cây ăn trái Gia Lai: Nông dân rạng rỡ thu tiền triệu mỗi ngày

Với khoản đầu tư khoảng 500 triệu đồng, hệ thống nhà màng và tưới nhỏ giọt tự động giúp kiểm soát tốt dịch bệnh, sản xuất 3 vụ dưa lưới trong năm. Đồng thời thu hoạch xong có người mua ngay tại vườn, người dân và HTX Thanh niên Hoài Ân không phải lo đầu ra, dưa thu hoạch đến đâu tiêu thụ hết đến đó”.