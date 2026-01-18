Mát mắt vựa rau sạch tươi ngon phục vụ Tết Nguyên đán tại Gia Lai

Trang chủ
Cận cảnh làng rau sạch Phước Hiệp tất bật vào vụ Tết.
Những ngày này, tiết trời se lạnh cộng thêm những cơn nắng hanh vàng sau Tết Dương lịch cũng là lúc vựa rau sạch truyền thống tại xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) ở giai đoạn xanh mướt, mỡ màng nhất.
Dọc theo những con đường bê tông nội đồng qua địa bàn các khu vực xã Phước Hiệp, Phước Hưng cũ (nay là xã Tuy Phước Bắc), nơi đâu cũng thấy hình ảnh những luống rau xanh, mướt mát trải dài và tiếng cười nói rộn ràng của những lão nông.
Đây là thời điểm người trồng rau bước vào guồng hối hả để có rau phục vụ dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Với họ, vụ rau Tết không chỉ là nguồn thu nhập chính mà còn là niềm tự hào về một làng nghề trồng rau sạch đã gắn bó bao đời.
Phước Hiệp, Phước Hưng từ lâu nổi tiếng là “vựa rau sạch” lớn nhất nhì khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai nhờ bồi đắp phù sa từ sông Kôn và kinh nghiệm canh tác dày dặn của người nông dân.
Rau ở đây có tiếng là tươi ngon, sạch theo tiêu chuẩn VietGap từ rau ăn quả đến rau ăn lá...nhất là giống quả khổ qua. Khổ qua tại vùng rau Phước Hiệp này có hương vị đặc biệt riêng có độ giòn, thơm và không quá đắng.
Ngoài khổ qua, thổ nhưỡng đất tại Tuy Phước Bắc trồng được tất cả các loại rau ăn trái, ăn lá khác cho năng suất cao như đậu cô ve, dưa leo, cà tím, rau cải, rau dền, cải cúc và các loại rau gia vị khác như hành, tỏi, ớt...
Để có được những luống rau mơn mởn, "đẹp mã" cung ứng cho thị trường ngày thường cũng như dịp Tết, người nông dân làng rau Phước Hiệp, Phước Hưng phải đổ mồ hôi, công sức, thức khuya dậy sớm vào đất và canh rau từng ngày như "nuôi con mọn".
Trời vừa sáng, nông dân bắt đầu ra đồng tưới nước, bón phân, làm cỏ. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới vang vọng khắp cánh đồng.
Ông Trần Tiến (50 tuổi), một lão nông có kinh nghiệm trồng rau tại làng rau Phước Hiệp chia sẻ, năm nay sau bão lũ, nắng ấm sớm nên rau phát triển nhanh, người nông dân cũng yên tâm có mùa được giá. Trồng rau vụ Tết cực lắm, phải canh thời tiết từng chút một không chỉ vì kinh tế cho mình mà còn là sức khỏe của cộng đồng, danh tiếng bao đời của làng rau.
Được biết, nhiều năm qua nhờ áp dụng công nghệ mới, tuân thủ quy trình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, rau tại làng rau Phước Hiệp, Phước Hưng không chỉ đẹp về hình thức mà còn đảm bảo chất lượng.
Ông Phạm Long Thăng, Giám đốc HTX Nông nghiệp Phước Hiệp thông tin Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp đã thành lập 10 nhóm hộ trồng rau cùng sở thích, với 256 hộ nông dân tham gia, sản xuất 13,5 ha rau xanh các loại.
"Việc hạn chế thuốc bảo vệ thực vật hóa học, thay bằng các chế phẩm sinh học đã giúp cây rau khỏe hơn, lá dày và bóng mượt tự nhiên. Điều này không chỉ bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà còn giúp đất đai bền vững hơn cho những vụ mùa sau", ông Thăng cho biết.
Không chỉ cung cấp cho thị trường nội tỉnh mà các làng rau tại xã tuy Phước Bắc còn theo những chuyến xe ngược lên Tây Nguyên và vào các tỉnh phía Nam. Làng rau không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn là nét đẹp văn hóa nhiều năm nay của vùng đất này. Hiện chính quyền địa phương có nhiều chính sách hỗ trợ về kỹ thuật, hệ thống tưới tiêu và tìm đầu ra cho sản phẩm, giúp người dân yên tâm bám đất, bám nghề.
