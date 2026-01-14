'Nắng vàng trên cát, lộc về đầy tay' tại thủ phủ kiệu Tết Gia Lai

Trang chủ
Mùa thu hoạch kiệu Tết tại Gia Lai
Cuối tháng 11, đầu tháng 12 âm lịch là thời điểm thủ phủ kiệu thuộc xã Phù Mỹ Nam (tỉnh Gia Lai) tất bật, hối hả vào mùa thu hoạch kiệu Tết.
Kiệu ở đây được trồng từ cuối mùa mưa, chăm suốt ba tháng ròng, để đến đúng dịp cuối năm thì nhổ lên, bán ra thị trường phục vụ muối dưa kiệu, làm mâm cỗ Tết. Năm nay, mùa vụ ấy đến trong một tâm thế rất khác. Khác bởi trước đó là những tháng ngày bão lũ dồn dập. Mưa lớn kéo dài, nước ngập trắng ruộng, nhiều người từng lo: “Chắc năm nay mất kiệu rồi”. Kiệu là cây ưa đất thoát nước, sợ úng. Chỉ cần ngập vài ngày là dễ thối củ, hư rễ. Vậy nên sau những đợt mưa lũ, không ít hộ trồng kiệu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một vụ thất thu.
Nhưng rồi khi nước rút, trời quang dần, những luống kiệu thẳng tắp, sống sót và đạt năng suất khiến tiếng cười nói, tiếng gọi nhau phấn khởi của bà con nông dân vang vọng cả cánh đồng.
Khi nắng dịu buổi chiều, trên các triền đất cát đặc trưng của Phù Mỹ Nam, người nông dân cùng nhau túa ra đồng nhổ kiệu cho kịp ngày mai giao thương lái tại các chợ đầu mối.Việc thu hoạch kiệu đa số do phụ nữ trong gia đình thực hiện, người nhổ kiệu, người giũ đất, người cắt rễ, người nhanh tay bó lá, phân loại củ...Từng động tác nhanh gọn, thoăn thoắt của những đôi tay "nhà nghề"
Trẻ em tại thủ phủ kiệu cũng theo mẹ ra đồng để phụ giúp sau những giờ học trên lớp.
Từng bó kiệu trắng tinh, tròn trịa được xếp gọn gàng lên xe chờ về nhà thực hiện các công đoạn cuối, kịp bán cho thương lái.
Theo các hộ dân trồng kiệu, mùa kiệu năm nay tại thủ phủ kiệu Tết Phù Mỹ Nam được xem là một mùa vụ may mắn và thành công mặc dù năng suất chỉ xấp xỉ các năm trước.
"Người dân trồng kiệu tại Phù Mỹ Nam may mắn ở chỗ dù trải qua hai đợt thiên tai bão lũ lịch sử nhưng các diện tích trồng kiệu hầu như không bị ảnh hưởng, cây kiệu sinh trưởng rất tốt, củ đồng đều, chất lượng ổn định" bà Trang Thị Huỳnh, người trồng kiệu tại thôn Vạn Ninh 1 chia sẻ.
Sau những ngày mưa lũ, sau cảnh lo âu nhìn mưa mà ruột gan nóng như lửa đốt, giờ đây đứng giữa ruộng kiệu xanh, nhìn từng gốc được nhổ lên, người ta thấy như nhổ lên cả một mùa lo lắng, gỡ ra cả một năm nặng lòng. Mùa kiệu Tết năm nay vì thế, với người dân Phù Mỹ Nam mang thêm một ý nghĩa khác: mùa hồi sinh.
Bà Lê Thị Thùy (hộ dân có thâm niên trồng kiệu tại thôn Vạn Ninh 1) cho biết, kiệu Tết năm nay củ đều, trắng và đẹp, giá cả đầu ra khá ổn định.
"Hiện nay, thương lái đang thu mua kiệu đã cắt sẵn với các mức giá phân loại rõ rệt: Kiệu củ lớn: Khoảng 50.000 đồng/kg. Kiệu củ trung bình: Dao động từ 40.000 – 45.000 đồng/kg. Kiệu củ nhỏ (kiệu quế): Ở mức trên 30.000 đồng/kg. Với người nông dân chúng tôi, sau bão lũ mà nhìn thấy củ kiệu đạt là coi như thấy một nửa Tết, hy vọng giá thị trường sẽ không xuống trong những ngày tới”, bà Lê Thị Thùy nói.
Theo thống kê, tổng diện tích trồng kiệu toàn xã Phù Mỹ Nam hiện khoảng 214 ha, tập trung chủ yếu tại các thôn Vạn Ninh 1, Vạn Lộc, Hòa Nghĩa và Mỹ Hội 2. Riêng thôn Vạn Ninh 1 có khoảng 20 ha kiệu, là một trong những vùng trồng trọng điểm của địa phương.
Riêng tại xã Phù Mỹ Nam, năng suất bình quân đạt khoảng 68 tạ/ha, tương đương 340 kg mỗi sào, cho thấy hiệu quả canh tác trên chân ruộng đất cát đặc trưng tại đây vẫn được duy trì ổn định.
Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Nam cho biết, kiệu là cây trồng truyền thống, đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu cây trồng ngắn ngày của địa phương. Thời gian tới, xã sẽ khuyến khích người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới như tưới tiết kiệm nước, giảm chi phí sản xuất; từng bước xây dựng vùng trồng tập trung, gắn với đăng ký sản phẩm OCOP nhằm nâng cao giá trị và tạo đầu ra ổn định hơn cho cây kiệu.
