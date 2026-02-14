Làng rau ở Gia Lai vào vụ Tết: Xanh đồng – ấm bếp – rộn niềm vui

Ông Trần Văn Tuấn, một lão nông có thâm niên tại làng rau Phước Hiệp (xã Tuy Phước) phấn khởi bộc bạch: "Nghề trồng rau mấy ngày cận Tết cực lắm nhưng cũng vui. Gần một tháng nay, cả nhà tôi hầu như ăn cơm ngoài ruộng. Sáng thì tưới nước, bón phân chuẩn bị cho vụ rau mới, trưa thì thu hoạch rau củ vụ Tết, chiều tối lại tất bật đóng gói để kịp chuyến xe đêm lên Tây Nguyên hoặc ra các tỉnh phía Bắc"