Thu phân là tiết khí thứ 16 trong hệ thống 24 tiết khí của lịch phương Đông, nằm trong nhóm 8 tiết khí quan trọng nhất gồm: Lập xuân, Xuân phân, Lập hạ, Hạ chí, Lập thu, Thu phân, Lập đông và Đông chí. Tám tiết khí này đánh dấu những mốc chuyển mùa rõ rệt, phân định bốn mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông trong năm.

Mùa thu có tổng cộng 6 tiết khí: Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ và Sương giáng. Trong đó, Thu phân đóng vai trò đặc biệt, nằm ở khoảng giữa mùa thu, đúng như tên gọi của nó. Đây là giai đoạn thời tiết đặc trưng của mùa thu thể hiện rõ rệt nhất, thời tiết cân bằng trước khi chuyển dần sang tiết Hàn lộ se lạnh hơn.

Thu phân 2025 là ngày nào?

Theo quy ước của lịch tiết khí, Thu phân thường bắt đầu vào ngày 23 hoặc 24/9 Dương lịch, ngay sau khi tiết Bạch lộ kết thúc, và kéo dài đến khoảng ngày 8 hoặc 9/10, thời điểm bắt đầu tiết Hàn lộ.

Năm 2025, tiết Thu phân sẽ bắt đầu vào thứ Ba ngày 23/9 và kết thúc vào thứ Ba ngày 7/10. Ngày đầu tiên của tiết Thu phân chính là ngày Thu phân.

Dưới góc nhìn thiên văn học, thời điểm Thu phân gắn liền với vị trí Trái đất trên quỹ đạo quanh Mặt trời. Khi kinh độ Mặt trời đạt 180°, ánh sáng ban ngày và bóng đêm trên toàn cầu gần như bằng nhau. Đặc biệt, ở Nam bán cầu, mốc này lại chính là thời điểm Xuân phân, ngày bắt đầu mùa xuân tại khu vực đó.

Ngày Thu phân năm 2025 là ngày 23/9. (Ảnh chụp màn hình)

Có gì khác giữa Lập thu và Thu phân?

Lập thu là dấu mốc mở đầu mùa thu, thường rơi vào khoảng 7 – 9/8 Dương lịch, khi Mặt trời ở vị trí kinh độ 135°. Năm 2025, Lập thu bắt đầu vào ngày 7/8 và kéo dài đến 22/8 trước khi tiết Xử thử xuất hiện. Về mặt khí tượng, giai đoạn này thời tiết vẫn còn khá nóng, đặc biệt ở miền Bắc và miền Trung. Cái tên “Lập thu” phản ánh sự chuyển mùa theo lịch tiết khí, chứ không đồng nghĩa với việc nhiệt độ ngay lập tức trở nên mát mẻ.

Trong khi đó, Thu phân là thời điểm giữa mùa thu, khi đặc trưng mùa thu thể hiện rõ nhất: Ban ngày có nắng nhẹ, không quá gắt; buổi tối và đêm nhiệt độ giảm, đôi khi xuất hiện sương mỏng. Ở miền Bắc Việt Nam, đây mới là giai đoạn thời tiết trở nên dễ chịu, khác hẳn cái oi nóng của những ngày Lập thu.

Hà Nội mang vẻ đẹp riêng đầy hấp dẫn mỗi độ thu về với tiết trời dịu êm. (Ảnh: Ngô Nhung)

Về ý nghĩa, Thu phân còn được coi là thời điểm chuyển giao giữa “dương tiêu” và “âm trưởng”, khi ngày bắt đầu ngắn lại và đêm dài hơn. Thời cổ đại, đây là dịp quan trọng trong lễ chế của các bậc đế vương với nghi thức “xuân tế nhật, thu tế nguyệt”, mùa xuân tế Mặt trời, mùa thu tế Mặt trăng.

Khi xưa, lễ tế Mặt trăng thường diễn ra đúng ngày Thu phân. Tuy nhiên, do ngày này không phải lúc nào cũng trùng với thời điểm trăng tròn, dần dần nghi lễ được chuyển sang Rằm tháng 8 Âm lịch, tức Tết Trung thu. Năm 2025, Tết Trung thu rơi vào ngày 6/10 Dương lịch, vẫn nằm trong tiết Thu phân, vì vậy sẽ là dịp thưởng nguyệt và sum họp gia đình giữa những ngày thu đẹp nhất trong năm.