Thủ hiến Greenland: Ông Trump vẫn nhắm tới kiểm soát hòn đảo

(VTC News) -

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen ngày thứ Hai cảnh báo rằng, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ khả năng sử dụng vũ lực, Washington về cơ bản vẫn theo đuổi mục tiêu kiểm soát hòn đảo Bắc Cực Greenland.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen tại Điện Élysée Palace, Paris, Pháp, ngày 28/1/2026. (Ảnh: Thomas Padilla/Pool qua Reuters)

Theo ông Nielsen, từ đầu năm nay, Tổng thống Trump đã gia tăng các lời kêu gọi đặt Greenland dưới sự kiểm soát của Mỹ, viện dẫn các quan ngại an ninh quốc gia liên quan tới Nga và Trung Quốc – động thái từng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ rạn nứt trong liên minh NATO.

Sau đó, ông Trump đã lùi bước khỏi các tuyên bố đe dọa dùng vũ lực và cho biết Mỹ đã giành được quyền tiếp cận “toàn diện” đối với Greenland thông qua một thỏa thuận với NATO, song các chi tiết của thỏa thuận này đến nay vẫn chưa được công bố.

Phát biểu trước quốc hội Greenland, Thủ hiến Nielsen nhấn mạnh: “Quan điểm (của Mỹ) đối với Greenland và người dân nơi đây không hề thay đổi: Greenland phải được gắn chặt với Mỹ và được điều hành từ đó".

Ông cho biết thêm, Mỹ hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm “những cách để sở hữu và kiểm soát Greenland".

Ngày 28/1, quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, Greenland và Đan Mạch đã tiến hành cuộc gặp ngoại giao nhằm tìm cách tháo gỡ căng thẳng, tập trung vào các quan ngại an ninh của Washington tại Bắc Cực, đồng thời bảo đảm “lằn ranh đỏ” về chủ quyền của Vương quốc Đan Mạch. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đã thiết lập quy trình làm việc riêng liên quan Greenland và sẽ tổ chức các cuộc họp cấp kỹ thuật với Greenland và Đan Mạch. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tái khẳng định mục tiêu tiếp quản hòn đảo này, viện dẫn lo ngại an ninh liên quan Nga và Trung Quốc, đồng thời cho rằng Mỹ, NATO và các đồng minh Bắc Cực có thể đạt thỏa thuận dài hạn về Greenland. Greenland là một phần của Đan Mạch từ hơn 300 năm qua. Hòn đảo ban đầu là thuộc địa và từ năm 1979 trở thành vùng lãnh thổ tự trị. Năm 2008, hòn đảo thông qua Đạo luật Tự trị, cho phép quyền tự quản lớn hơn, song trách nhiệm về quốc phòng và đối ngoại vẫn thuộc về Đan Mạch. Nằm giữa Mỹ và Nga, Greenland sở hữu vị trí chiến lược then chốt, ngày càng được đánh giá cao về ý nghĩa quốc phòng và đang dần trở thành điểm nóng địa chính trị trong bối cảnh khủng hoảng khí hậu gia tăng. Sự tan chảy của băng ở Bắc Cực không chỉ làm thay đổi môi trường tự nhiên mà còn mở ra những tính toán mới về an ninh và ảnh hưởng toàn cầu.