Ông Trump bất ngờ rút đe doạ áp thuế, nói đã đạt khuôn khổ thỏa thuận Greenland

(VTC News) -

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, ông Trump cho rằng Mỹ và các đồng minh Bắc Cực phương Tây có thể đạt được một thỏa thuận mới về hòn đảo chiến lược này, đáp ứng mục tiêu của Washington về hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" (Golden Dome) và quyền tiếp cận các khoáng sản quan trọng, đồng thời ngăn chặn tham vọng của Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Ảnh: Reuters)

“Đây là một thỏa thuận mà tất cả đều rất hài lòng. Đó là thỏa thuận dài hạn, thỏa thuận tối thượng, đặt mọi bên vào vị thế rất tốt, đặc biệt là về an ninh và khoáng sản”, ông Trump nói với báo chí. “Đây là thỏa thuận mang tính lâu dài".

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế leo thang đối với hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ của 8 quốc gia châu Âu. Những phát ngôn này làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại mới và nguy cơ rạn nứt nghiêm trọng trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Davos, ông Trump cho biết Mỹ và NATO đã “hình thành khuôn khổ cho một thỏa thuận tương lai liên quan đến Greenland và toàn bộ khu vực Bắc Cực”. Trên mạng xã hội Truth Social, ông tuyên bố sẽ không áp các mức thuế dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/2 như đã đe dọa trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp song phương với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, ngày 21/1/2026. (Ảnh: Reuters/Jonathan Ernst)

Người phát ngôn NATO cho biết các cuộc đàm phán giữa Đan Mạch, Greenland và Mỹ sẽ tiếp tục nhằm bảo đảm Nga và Trung Quốc không có được chỗ đứng về kinh tế hay quân sự tại Greenland. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm đàm phán chưa được công bố. Ông Trump cho biết Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff sẽ tham gia các cuộc thảo luận tiếp theo.

Về phía Đan Mạch, Ngoại trưởng Lars Lokke Rasmussen nhấn mạnh vấn đề cần được giải quyết thông qua ngoại giao kín thay vì trên mạng xã hội. “Điều quan trọng nhất với chúng tôi là kết thúc sự việc này trên cơ sở tôn trọng toàn vẹn và chủ quyền của Vương quốc Đan Mạch cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland”, ông nói với đài DR.

Chính quyền Greenland hiện chưa đưa ra bình luận.

Trước đó cùng ngày, ông Trump thừa nhận các đe dọa của mình đã khiến thị trường tài chính bất an và khẳng định không có ý định sử dụng vũ lực. “Mọi người nghĩ tôi sẽ dùng vũ lực, nhưng tôi không cần phải làm vậy. Tôi không muốn và sẽ không dùng vũ lực”, ông phát biểu trước các lãnh đạo toàn cầu tại WEF.

Trong chuyến đi Davos, Tổng thống Mỹ liên tục chỉ trích các đồng minh châu Âu về nhiều vấn đề từ năng lượng, môi trường, nhập cư đến địa chính trị, đồng thời khẳng định Mỹ muốn có “những đồng minh mạnh mẽ, không phải những đồng minh suy yếu nghiêm trọng”.

Ngày 22/1, ông Trump dự kiến gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời vận động các nhà lãnh đạo thế giới ủng hộ sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” do ông khởi xướng nhằm giải quyết các xung đột toàn cầu.