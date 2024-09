Thông xe tuyến đường ven biển gần 730 tỷ ở Kiên Giang

Đặc biệt, công trình vượt tiến độ 4 tháng, đạt yêu cầu chất lượng tốt nhất và an toàn. Công trình hình thành góp phần tạo động lực cho phát triển hành lang kinh tế ven biển khu vực An Minh - An Biên - Châu Thành - Rạch Giá - Hòn Đất - Kiên Lương - Hà Tiên, theo định hướng không gian quy hoạch tỉnh được Thủ tướng phê duyệt.