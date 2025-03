Cận cảnh 70km cao tốc Nha Trang - Vân Phong sắp thông xe

Về hệ thống ITS (giao thông thông minh), ETC và hệ thống cân kiểm tra tải trọng xe lưu động, Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) đã phê duyệt thiết kế cơ sở hệ thống ITS, ETC, trạm kiểm soát tải trọng xe của dự án.