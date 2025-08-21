Ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky kèm điều kiện

(VTC News) -

Vào ngày 21/8, khi được phóng viên hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có sẵn lòng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hay không, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết: "Tổng thống của chúng tôi nhiều lần tuyên bố ông ấy sẵn sàng gặp, kể cả gặp ông Zelensky".

Tuy nhiên, ông Lavrov lưu ý: "Cuộc gặp sẽ diễn ra với điều kiện rằng tất cả các vấn đề cần xem xét ở cấp cao nhất sẽ được giải quyết ổn thỏa, và các chuyên gia và bộ trưởng sẽ chuẩn bị các khuyến nghị phù hợp. Và với điều kiện rằng, khi và nếu - hy vọng là khi - nói đến việc ký kết các thỏa thuận trong tương lai, vấn đề về tính hợp pháp của người ký các thỏa thuận này từ phía Ukraine sẽ được giải quyết".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Getty).

Tổng thống Putin nhiều lần bày tỏ nghi ngờ về tính hợp pháp của Tổng thống Zelensky khi nhiệm kỳ của nhà lãnh đạo Ukraine kết thúc vào tháng 5/2024, nhưng cuộc xung đột khiến cuộc bầu cử tổng thống mới chưa thể tổ chức. Tuy nhiên, Ukriane nhiều lần khẳng định ông Zelensky vẫn là tổng thống hợp pháp.

Cùng thời điểm, Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố, ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin khi Ukraine nhận được đảm bảo an ninh.

Ông Zelensky nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn hiểu rõ về cấu trúc đảm bảo an ninh trong vòng 7-10 ngày. Và dựa trên sự hiểu biết đó, chúng tôi đặt mục tiêu tổ chức cuộc họp".

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng gợi ý về địa điểm tổ chức cuộc gặp: "Đối với chúng tôi, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia NATO và là một phần của châu Âu, chúng tôi không phản đối. Thụy Sĩ, Áo - chúng tôi đồng ý".

Đồng thời, ông Zelensky kêu gọi "phản ứng mạnh mẽ" từ Mỹ nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không sẵn sàng tham gia những cuộc đàm phán song phương. Tuy nhiên, ông Zelensky vẫn chưa rõ Moskva có thể sẵn sàng nhượng bộ phần lãnh thổ nào.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với Tổng thống Putin, Tổng thống Zelensky và lãnh đạo một số nước châu Âu để thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine. Nhà Trắng đang sắp xếp một cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Ukraine và Nga dưới sự bảo trợ của Tổng thống Trump.