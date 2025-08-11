Thời sự quốc tế 11/8: Ông Trump ra lệnh cho người vô gia cư rời khỏi Washington

(VTC News) -

Ông Trump ra lệnh cho người vô gia cư rời khỏi thủ đô

Tổng thống Trump 10/8 viết rằng người vô gia cư ở Washington, D.C. phải được di dời “ngay lập tức” và chuyển “xa” khỏi thủ đô, đồng thời ám chỉ khả năng tăng cường kiểm soát an ninh và đặt thành phố dưới quyền liên bang.

Tuần trước, chính quyền Trump tăng cường lực lượng liên bang tại D.C. sau vụ tấn công một người từng là nhân viên Ủy ban Hiệu suất chính phủ (DOGE). Ông Trump tuyên bố sẽ tổ chức họp báo sáng 11/8 về “chấm dứt tội phạm, giết người và chết chóc” tại thủ đô.

Ông viết trên Truth Social rằng sẽ bố trí chỗ ở xa trung tâm cho người vô gia cư, còn tội phạm sẽ bị bỏ tù. Ông nhấn mạnh thủ đô Mỹ từng “đẹp nhất thế giới” và sẽ sớm trở lại như vậy.

Dữ liệu cảnh sát cho thấy tội phạm bạo lực ở D.C. giảm 26% so với cùng kỳ năm trước; số người vô gia cư là 5.138, giảm 9% so với năm ngoái. Ông Trump gần đây cũng ký sắc lệnh cho phép các thành phố mạnh tay xử lý người sống lang thang và cấm sử dụng ma túy công khai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phó Tổng thống Mỹ khẳng định dừng tài trợ Ukraine

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance nói với Fox News hôm 10/8 rằng Washington sẽ không còn tài trợ cho Ukraine. Ông cho biết các nước châu Âu ủng hộ Kiev có thể mua vũ khí từ Mỹ nếu muốn tiếp tục hỗ trợ, Mỹ “không phản đối”, nhưng sẽ “không tự bỏ tiền nữa”.

Phát biểu này được đưa ra sau chuyến thăm London, nơi ông Vance gặp nhiều quan chức châu Âu và Ukraine, bao gồm Ngoại trưởng Anh David Lammy. Chuyến đi nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga và Mỹ tại Alaska.

Tổng thống Ukraine chưa được mời tham dự cuộc gặp Nga-Mỹ

Theo Washington Post, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào ngày 15/8.

Dù một số nguồn tin nói khả năng ông Zelensky tham gia vẫn “có thể” và kế hoạch “chưa cố định”, Nhà Trắng hiện tập trung chuẩn bị cuộc gặp song phương theo đề nghị của Nga.

CNN dẫn nguồn cho biết chính quyền ông Trump không loại trừ việc Zelensky có mặt ở Alaska, nhưng nếu có, các hoạt động liên quan sẽ diễn ra sau cuộc gặp Trump–Putin. Phía Nga tuyên bố không bác khả năng đối thoại với ông Zelensky, song điều kiện chưa được đáp ứng.