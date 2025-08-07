Chốt địa điểm cuộc gặp thượng đỉnh Tổng thống Trump - Tổng thống Putin

(VTC News) -

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov hôm 7/8 nói với các nhà báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump ngay trong tuần tới. Hai bên đã thống nhất địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh này.

Kỳ vọng về một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Trump tăng lên sau chuyến thăm Moskva của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Nhà Trắng cho biết chuyến thăm đạt được kết quả tốt hơn dự kiến.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov. (Ảnh: RT)

Ông Ushakov nói thêm rằng chi tiết về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Trump - Putin dự kiến sẽ được tiết lộ sau, nhưng về nguyên tắc, hai bên đạt được thỏa thuận rằng cuộc gặp sẽ sớm diễn ra.

Theo ông Ushakov, ông Witkoff cũng đề xuất ý tưởng về một cuộc gặp ba bên với sự tham gia của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, nhưng Moskva từ chối bình luận về vấn đề này.

Các báo cáo trước đây trên truyền thông Mỹ cho biết chính quyền Trump đang muốn có cuộc gặp với ông Putin vào tuần tới và đề xuất gửi lời mời tới ông Zelensky. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố ông cần nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Nga để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.

Trong những tuần trước, Tổng thống Mỹ bày tỏ thất vọng trước việc thiếu tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moskva và Kiev, đồng thời đe dọa sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga và các đối tác thương mại quốc tế của Nga.

Moskva nhiều lần tuyên bố mong muốn một giải pháp cho cuộc xung đột nhưng phải giải quyết các vấn đề cốt lõi của nước này. Theo các quan chức Nga, những trở ngại cho hòa bình bao gồm các yêu cầu phi thực tế của Ukraine và cam kết của các nước châu Âu ủng hộ Kiev về việc tiếp tục cung cấp vũ khí.

Các quan chức ở Kiev đồng ý nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga từ tháng 5, trong nỗ lực trung gian của Mỹ. Ukraine đồng thời vẫn muốn có thêm viện trợ quân sự và cho rằng cần tiếp tục các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga nhằm xoay chuyển cục diện chiến trường theo hướng có lợi cho Kiev. Nga trong khi đó cáo buộc Ukraine muốn tiếp tục cuộc chiến chứ không muốn hòa bình.